Токаев и Мирзиёев обсудили ход реализации поручений по ликвидации последствий подтоплений

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предметно обсудили ход реализации правительствами двух стран поручений по ликвидации последствий подтоплений в приграничных районах Казахстана и Узбекистана, вызванных прорывом дамбы Сардобинского водохранилища, передает Kazakhstan Today.



"Главы государств положительно оценили тесное и слаженное взаимодействие сторон при решении первостепенных задач эвакуации и социальной поддержки населения, при восстановлении инженерной и транспортной инфраструктуры", - сообщила пресс-служба Акорды.



Лидер Узбекистана с благодарностью отметил приверженность наших народов духу дружбы и добрососедства и готовность вместе преодолевать любые трудности. Шавкат Мирзиёев заявил о намерении узбекской стороны и далее оказывать всестороннее содействие, в том числе обмениваться информацией и в открытом ключе работать над восстановлением дамбы с учетом интересов Казахстана и принципов международного права.



В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поддержку и посильную помощь Узбекистана в сложившейся неординарной ситуации.



"Мы расположены в одном речном бассейне и только на основе доверия и прозрачности можем обеспечить справедливое и рациональное использование водных ресурсов, а также предупредить угрозы и вызовы трансграничного характера", – заявил президент Казахстана.



Собеседники достигли договоренности о дальнейшем совершенствовании механизмов совместного управления и использования ресурсов трансграничных рек. В этой связи правительствам поручено проработать вопрос о создании постоянно действующей специальной группы высокого уровня.



В завершение беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Подчеркнув особое значение этого праздника и трепетное отношение к нему, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев передали всем ветеранам и труженикам тыла искренние пожелания крепкого здоровья и долголетия, а братским народам Казахстана и Узбекистана - благополучия и процветания.



Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Напомним, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Республики Узбекистан на границе Махтааральского района Туркестанской области вследствие большого притока воды произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора. В результате на территории Махтааральского района произошло подтопление 5 населенных пунктов, в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства