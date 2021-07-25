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Токаев и Мирзиёев обсудили ситуацию в Афганистане

24.07.2021 5860
Токаев и Мирзиёев обсудили ситуацию в Афганистане
Фото: сайт akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Ак Орды. 
 
В телефонной беседе главы государств обстоятельно обсудили ситуацию в Афганистане и ее возможные последствия для региональной безопасности. 
 
Президенты также с удовлетворением отметили поступательный характер торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. 
 

За пять месяцев текущего года объем двусторонней торговли вырос на 46%. Реализуются инвестиционные, транспортно-логистические проекты, открываются новые авиационные маршруты. Казахстан и Узбекистан активно контактируют друг с другом на международных, региональных площадках".

 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил прошедшую недавно в Ташкенте международную конференцию по вопросам сотрудничества Центральной Азии и Южной Азии.
 
Глава республики подчеркнул, что важным событием в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами станет предстоящий официальный визит Шавката Мирзиёева в Казахстан.
 
Президент Казахстана также тепло поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения и пожелал признанному лидеру узбекского народа крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо братского Узбекистана.
 

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