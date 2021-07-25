Токаев и Мирзиёев обсудили ситуацию в Афганистане

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НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Ак Орды.

В телефонной беседе главы государств обстоятельно обсудили ситуацию в Афганистане и ее возможные последствия для региональной безопасности.

Президенты также с удовлетворением отметили поступательный характер торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

За пять месяцев текущего года объем двусторонней торговли вырос на 46%. Реализуются инвестиционные, транспортно-логистические проекты, открываются новые авиационные маршруты. Казахстан и Узбекистан активно контактируют друг с другом на международных, региональных площадках".

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил прошедшую недавно в Ташкенте международную конференцию по вопросам сотрудничества Центральной Азии и Южной Азии.

Глава республики подчеркнул, что важным событием в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами станет предстоящий официальный визит Шавката Мирзиёева в Казахстан.

Президент Казахстана также тепло поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения и пожелал признанному лидеру узбекского народа крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо братского Узбекистана.

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