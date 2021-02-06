Токаев и Миттал обсудили вопросы улучшения экологической ситуации

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства провел встречу с председателем правления компании "АрселорМиттал". Президент Казахстана был проинформирован об итогах деятельности компании "АрселорМиттал Темиртау" за 2020 год и планах на 2021 год, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы модернизации производства, улучшения экологической ситуации, расширения линейки выпускаемой продукции.

Глава государства отметил необходимость увеличения инвестиций в модернизацию и расширение производственных мощностей. Важной задачей должно стать освоение выпуска новых товаров для судостроения, автомобильной промышленности и электротехнического производства.

Особое внимание участники беседы уделили планам компании по снижению выбросов в атмосферу, в том числе путем модернизации экологического оборудования на аглопроизводстве, конвертерах, коксохимическом производстве и ТЭЦ-2.

Касым-Жомарт Токаев поручил минимизировать случаи производственного травматизма, исключить неравенство размеров заработной платы иностранных и отечественных работников компании.

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