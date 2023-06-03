Токаев и председатель Союза писателей обсудили роль литераторов в укреплении национального единства

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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства планирует ввести запрет на вывоз с территории Казахстана маточного поголовья КРС и МРС на полгода, а также ввести количественные ограничения в отношении бычков старше 12 месяцев и баранов старше 6 месяцев. Соответствующие проекты приказов находятся на согласовании в госорганах, - Министерство сельского хозяйства планирует ввести запрет на вывоз с территории Казахстана маточного поголовья КРС и МРС на полгода, а также ввести количественные ограничения в отношении бычков старше 12 месяцев и баранов старше 6 месяцев. Соответствующие проекты приказов находятся на согласовании в госорганах, сообщает пресс-служба МСХ РК.





В ведомстве подчеркнули, что эти меры необходимы в первую очередь для развития животноводческой отрасли страны. В частности, ранее действовавшие аналогичные запреты позволили достичь динамики в росте численности маточного поголовья по всем видам скота. На 1 января 2023 года поголовье КРС увеличилось на 2,5%, что положительно сказалось на обеспеченности внутреннего рынка мясом. Также выросли объемы переработки мяса на 7,7%, до 176,7 тысячи тонн.





Кроме того, за последние 5 лет на поддержку отрасли животноводства выделено 556 млрд тенге, в том числе 211 млрд тенге на развитие мясного скотоводства.





Вместе с тем запланированы некоторые изменения по части субсидирования отрасли. К примеру, в проекте новых правил предусмотрено исключение 2 направлений из действующих 7 в мясном скотоводстве. В частности, будут отменены субсидирование содержания племенного быка-производителя (аренда быков и баранов-производителей) и приобретение импортированного маточного поголовья КРС, соответствующее породному происхождению", - сообщили в Минсельхозе.





В 2022 году доля этих видов субсидии в общем объеме субсидии на мясное скотоводство и овцеводство составила всего 4,1%, или 2,4 млрд тенге.





По информации МСХ, норма субсидирования аренды быков и баранов-производителей была исключена из-за высоких коррупционных рисков, а также по причине наличия уже существующего инструмента - субсидирования стоимости приобретенного племенного производителя, таким образом, на одно направление приходится 2 инструмента поддержки.





Норма субсидирования стоимости импортированного маточного поголовья крупного рогатого скота, соответствующего породному происхождению, была исключена по аналогичной причине.





При этом важно подчеркнуть, что объемы финансирования в целом по господдержке племенного дела в животноводстве остались неизменными. Потери субсидий от аренды производителей и стоимости импортированного маточного поголовья КРС, соответствующего породному происхождению, можно восполнить за счет существующих инструментов поддержки, о которых было сказано", - сообщили в Минсельхозе.





Кроме того, проект новых правил предусматривает предоставления больше свободы фермерам в вопросах выбора способов ведения селекционно-племенной работы в рамках технологии производства. В частности, фермер сам в зависимости от своих возможностей может выбрать приемлемый для себя способ воспроизводства, а также нагрузку на одного производителя в пределах научно-обоснованных норм.





Наряду с этим в ходе обсуждения проекта новых правил субсидирования были учтены рациональные предложения фермерского сообщества. В частности, из первоначальной версии правил были исключены такие нормы, как обязательность подтверждения отцовства полученного приплода методом ДНК-анализа при вольной случке племенного маточного поголовья, сокращены сроки сохранения просубсидированного производителя с 24 месяцев до 18 месяцев, приведены в соответствие с зоотехническими нормами нормативы выбытия животных путем дополнительного включения в него вынужденного убоя и выбраковки.





Что касается проекта новых правил по инвестиционному субсидированию в части мясного животноводства, то здесь исключено субсидирование строительства новых откормплощадок для КРС, так как на сегодняшний день средняя заполняемость действующих составляет около 40%. Таким образом, высвободившиеся средства планируется перенаправить на техническое и технологическое перевооружение существующих предприятий.





Также внесены изменения и по субсидированию строительства колодцев и скважин. Это было сделано с целью максимального снижения существовавших высоких коррупционных рисков в соответствии с рекомендациями Антикоррупционной службы.





В министерстве добавили, что на сегодняшний день проекты правил субсидирования находятся на согласовании в государственных органах и в ближайшее время будут утверждены.