Токаев и Си Цзиньпин посетили выставку "Казахстан - Китай: Диалог тысячелетий"

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После завершения официальных переговоров главы государств осмотрели выставку "Казахстан - Китай: Диалог тысячелетий", которая демонстрирует глубокие историко-культурные связи двух стран с древних времен до современности, сообщила пресс-служба Акорды.
В экспозицию вошли около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов Национального музея Республики Казахстан, Центрального государственного музея, Музея Первого Президента и Государственного музея искусств имени А. Кастеева.
Как рассказали лидерам Казахстана и Китая, структура выставки состоит из пяти разделов, отражающих центральную идею экспозиции - показ преемственности развития материальной и духовной культуры казахского и китайского народов.