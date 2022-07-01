Казахстан направит в ряд стран миротворческий контингент

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение о направлении в ряд стран миротворческого контингента от Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На совместном заседании палат парламента Республики Казахстан обсуждают инициативу президента по отправке ограниченного контингента военнослужащих в рамках миссий Организации Объединенных Наций в Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Мали и Ливан.

Как сообщил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, от Казахстана для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН направят 430 военнослужащих. При этом он отметил, что во время участия в миссиях военнослужащим выплачивается трехкратная заработная плата.

Он рассказал, что Казахстан готов выделить отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН.

Глава оборонного ведомства пояснил, что оценка и отбор состоят из нескольких этапов. От Казахстана в ООН поданы пять подразделений. Все они находятся на разных уровнях подготовки.

Мы наши подразделения будем отправлять не сразу, а по заявке. Нам будет даваться оценка по готовности к выполнению миссии", - сказал Жаксылыков.

Он также сообщил, что с 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д-Ивуаре и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 520 казахстанских военнослужащих служат в миссии временных сил ООН в Ливане в составе миротворческого подразделения. Сейчас в миссиях ООН в Западной Сахаре и временных сил в Ливане проходят службу 6 и 9 казахстанских военнослужащих соответственно.

Жаксылыков добавил, что руководство ООН дало высокую оценку уровню подготовленности казахстанских военнослужащих и готово поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН.

Парламент поддержал инициативу президента.