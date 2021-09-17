Токаев: Казахстан готов к реализации совместных проектов в области медиаиндустрии

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников XVII Евразийского медиафорума, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые участники форума, рад приветствовать вас на XVII Евразийском медиафоруме. За 19 лет своего существования он по праву стал одной из ведущих медиаплощадок и всего региона. Это событие традиционно объединяет талантливых журналистов и медиаменеджеров, известных политиков и авторитетных экспертов. А спектр вопросов, обсуждаемых на форуме, уже давно вышел за рамки медиасферы", - зачитал приветственное слово президента государственный секретарь Крымбек Кушербаев.

По его словам, в период всеобъемлющей глобальной трансформации, фундаментальных сдвигов, социальных процессов как никогда важно держать руку на пульсе, открыто обсуждать наиболее острые вопросы и вместе находить пути их решения. С началом коронакризиса во всем мире усилился общественный запрос на качественную информацию, и возникла острая необходимость борьбы с фейками.

Форум дает прекрасную возможность обсудить актуальные тенденции и подходы в этом направлении. Новые реалии ставят перед медиасферой новые задачи, от решений которых будут зависеть ее будущее. Значительно ускорился процесс цифровизации, стремительно меняются предпочтения и привычки аудитории, появляются новые форматы подачи информации, трансформируются социальные сети. Убежден, что профессиональное обсуждение этого вопроса придаст новый импульс развитию СМИ. Уверен, насыщенной будет и сессия, посвященная 30-летию Независимости страны", - цитирует главу государства издание "Казправда" .

Токаев отметил, что казахстанский путь последовательных преобразований и уникальный опыт сохранения единства народа заслуживают особого внимания.

Важнейшими составляющими стратегического курса нашего государства являются открытый диалог и всестороннее партнерство. В этом плане можно констатировать, что форум способствует не только осмыслению современных медиатрендов, но и расширению горизонтов сотрудничества в международном формате. Казахстан всегда заинтересован в продвижении конструктивной повестки и готов к реализации совместных проектов во всех сферах, в том числе в области медиа и креативной индустрии", - заключил президент.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства