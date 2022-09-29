Токаев: Казахстан перейдет к новому формату цифровизации госуправления - "Невидимое правительство"

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АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл международный технологический форум Digital Bridge 2022 в Астане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тема форума - "Центральная Евразия как новая технологическая платформа" емко отражает масштабные перспективы развития нашего региона. Обладая большим человеческим, интеллектуальным и научным потенциалом, Казахстан выступает уникальным пространством для развития инноваций, цифрового производства и творчества", - сказал президент, открывая мероприятие.

Глава государства отметил, что, по прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу - стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве.

Сегодня, по его словам, Казахстан входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН, опережая многие развитые страны.

Следует отметить, что Казахстан четко определился с вектором развития цифровизации как с содержательной, так и с институциональной стороны. Одним из важных приоритетов является также и сфера Government to citizens, то есть оказание услуг гражданам. С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех", - заверил Токаев.

Для этого, пояснил он, предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления - Invisible Government ("Невидимое правительство"). Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах. Широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина - он видит только конкретный результат.

Причем госуслуги оказываются не только через государственные сервисы. У нас налажено конструктивное взаимодействие с частным сектором. В частности, "Каспи", "Халык", BI Group и другие компании дают доступ к госуслугам посредством своих платформ. Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в Казахстане созданы очень хорошие условия для развития IT-сектора. Это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами и инструментами для развития IT-бизнеса. Создан международный технопарк IT-стартапов Аstana Hub, где действует особый налоговый и визовый режим. Более 900 компаний уже стали его резидентами и успешно работают на казахстанском и международном рынках.

Кроме того, в Алматы создан IT-кластер, действующий на базе специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий". Его особенность заключается в экстерриториальном резидентстве и применении преференциального режима.

В целом развитие IT сектора - важный и постоянный приоритет государственной политики", - добавил Токаев.



