Токаев: каждый тенге из бюджета должен расходоваться по целевому назначению

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе совещания с участием руководства Генпрокуратуры и прокуратур областей президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важность соблюдения законности при обеспечении карантинных мер и защите интересов государства. Президент поручил прокуратуре немедленно принимать соответствующие меры в случае проблем со стороны полиции и санитарных служб, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев также указал на необходимость предотвращения различных мошеннических действий в финансовой сфере, сообщила пресс-служба Акорды.

На современном этапе мы предпринимаем усилия по устранению негативных процессов в экономике. В связи с этим иногда приходиться тратить средства из Национального фонда. Поэтому крайне важно, чтобы эти средства были освоены законно и разумно. Особое внимание следует обратить на средства, выделяемые на социальные госпрограммы и антикризисные меры. Также необходимо всегда держать на контроле вопросы выплаты заработной платы, пенсий и пособий. Каждый тенге, выделенный из бюджета, должен расходоваться по целевому назначению и приносить пользу обществу", - заявил президент.

Кроме того, глава государства напомнил сотрудникам надзорного органа о важности реализации концепции "слышащего государства", в которой особое внимание уделено работе с обращениями граждан.

В органы прокуратуры ежегодно поступает очень много обращений от жителей. За последние три года было подано около 650 тыс. заявлений. За каждой жалобой - человеческая судьба, нередко интересы десятков и даже сотен людей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что в ответ на обращения граждан необходимо предоставлять четкую и понятную информацию.

Важным направлением деятельности прокуратуры Глава государства назвал работу по эффективной нейтрализации возможных очагов социального недовольства. Президент считает, что надзорный орган должен принимать превентивные меры по снижению деструктивного потенциала различных социальных конфликтов, а также вовремя выявлять и пресекать несвоевременные выплаты зарплат, неправомерные сокращения и другие негативные проявления в сфере трудовых отношений. По словам Касым-Жомарта Токаева, в этом направлении прокуратура имеет неплохие результаты.

Только в прошлом году, благодаря вашим усилиям, 29 тысячам работников были выплачены долги по зарплате на сумму 2,7 млрд тенге. Эту работу нужно продолжать, тем более что на некоторых предприятиях есть признаки нарастания напряженности. Позиция прокуроров регионов в таких вопросах должна быть более активной, а действия носить упреждающий характер. В каждом случае необходимо достичь оптимального и законного баланса. По моему поручению сейчас этим занимаются акимы. Прокуратуре требуется подключиться к этому процессу", - поручил глава государства.

Еще одно приоритетное направление - повышение профессиональной квалификации сотрудников прокуратуры. По мнению главы государства, требования к прокурорам всегда должны быть высокими. При трудоустройстве отныне необходимо проходить первоначальную подготовку, в обеспечении которой особую роль должна играть Академия правоохранительных органов.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости технологического обновления правоохранительной службы, в том числе в части использования искусственного интеллекта для своевременного выявления и пресечения правонарушения. Он отметил возможности Комитета по правовой статистике и специальным учетам и поручил дальше развивать его потенциал.

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