Токаев: КНБ не разглядел критическую угрозу нацбезопасности

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НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в мажилисе заявил, что Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган "не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он отметил, что сплоченность казахстанского общества методично расшатывали посредством акции протеста согласно профессионально разработанным сценариям.

Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер… Организаторам атаки оставалось только найти повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз. Далее события развивались по спирали", - сказал Токаев в мажилисе.

На первом этапе, напомнил глава государства, произошли митинги в ряде регионов - в частности, в Жанаозене. На втором этапе подключились бандиты и мародеры. Далее последовала горячая фаза с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.

После этого стала очевидна их ключевая цель - дезорганизация институтов госуправления, подрыв конституционного строя и в конечном итоге захват власти", - заявил президент.

Он подчеркнул, что против страны была развязана террористическая война.

Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении", - сказал Токаев.

Президент отметил, что план атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военных, политических, идеологических, дезинформационных и другие.

По словам главы государства, в ряде городов руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступили в бой и покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию.

Крайне важный момент - почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма?", - возмутился Токаев.

Специальная следственная оперативная группа, заявил он, должна качественно и в полном объёме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии.

Президент поручил найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан.

Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками", - добавил он.