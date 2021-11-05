Токаев: коррупция в низовых звеньях власти не менее вредоносна, чем коррупция в высоких кабинетах

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат Мусин в ходе брифинга в СЦК заявил, что в Казахстане денежные взыскания наложили на шесть акимов городов и пять акимов районов, передает KAZAKHSATN TODAY.

По его словам, денежное взыскание - это новый инструмент, которого ранее в законодательстве не было. Суды до введения административного кодекса могли воздействовать на нарушителей в процессе рассмотрения дела только лишь замечанием, которое было не совсем действенным. Теперь, как отметил Мусин, в руках судьи есть такой инструмент, как денежное взыскание.

Этот инструмент существенно дисциплинирует участников процесса, в том числе, и государственные органы", - подчеркнул он.

По данным председателя Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, всего за 4 месяца в стране судьями было наложено 175 денежных взысканий, общая сумма наложенных взысканий составила почти 6 млн тенге, из них почти 5 млн тенге уже поступили в бюджет.

Особенностью этого взыскания является то, что можно обжаловать такое решение суда, но предварительно этот штраф должен быть сначала уплачен. Поэтому сейчас ответчики и государственные органы стали более дисциплинированными, поскольку сумма денежных взысканий начинается от 10 МРП и достигает 100 МРП. Это довольно серьезные деньги, которые заставляют задуматься над тем, как правильно следует действовать", - сказал Канат Мусин.

Как уточнил председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, 140 денежных взысканий наложено на сторону ответчика, как правило, это административные органы либо частные судебные исполнители. К примеру, на сотрудников государственных органов и местных исполнительных органов в целом судами наложено 97 денежных взысканий. В том числе, на таких чиновников госорганов, как председатель комитета одного из министерств, руководитель департамента внутреннего госаудита, департамента госдоходов, департамента полиции и так далее. То есть, здесь речь идет отнюдь не о рядовых работниках. На сотрудников акиматов было наложено 58 денежных взысканий, в том числе на шесть акимов городов, пять акимов районов и трех руководителей аппаратов", - сообщил Мусин.





Кроме того, по его словам, за первое полугодие 2021 года в Казахстане уволили шесть судей по отрицательным мотивам.





Работа по совершенствованию судейского корпуса ведется постоянно. Об этом информация в СМИ всегда есть. Сейчас идет судебный процесс над судьей Жангуттиновым, который был задержан по подозрению в получении взятки. В целом по состоянию на 1 июля освобождено по отрицательным мотивам шесть судей", - уточнил Мусин.



