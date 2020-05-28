Токаев: Мы должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о "потерянных поколениях"

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия поднял вопрос ротации в государственных органах, в том числе в сфере образования, передает Kazakhstan Today.

Требует совершенствования система управления и финансирования образования. По моему решению с 2021 года управление районными отделами образования и их финансирование переходит на уровень области. Вместе с тем в последнее время растет количество вопросов о порядке назначения руководителей учреждений образования. Правительству предстоит разработать новую понятную и прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ, колледжей", - сказал глава государства.

По его мнению, внедрение института ротации и аттестации директоров также должно повысить эффективность управления.

В целом я за то, чтобы ротация существовала в каждой сфере. Мы должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых "потерянных поколениях". Образованные, профессионально подготовленные, патриотично настроенные, психически адекватные молодые люди, как и люди среднего возраста, должны ротироваться в системе государственной власти. Их нужно рекрутировать в систему государственной власти, будь это парламент, правительство, акиматы и так далее. Я призываю искать новые таланты. Я призываю искать людей профессионально подготовленных, патриотично настроенных с тем, чтобы мы могли бы использовать их таланты в системе государственной власти", - сказал Токаев.

Он отметил, что для создания государственного аппарата качественного нового уровня понадобятся для этого новые люди. Поэтому соответствующие ведомства, Агентство по делам государственной службы, администрация президента должны заниматься этой проблемой.

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