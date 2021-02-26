Токаев: Мы должны защитить подрастающее поколение от пагубного воздействия азартных игр

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в рамках V заседания Национального совета общественного доверия поднял тему вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, передает Kazakhstan Today.

Юридические лица, которые привлекают или позволяют детям и наркоманам играть в азартные игры, должны нести административную ответственность. В случае необходимости мы отзовем их лицензии. Мы должны защитить подрастающее поколение от пагубного воздействия азартных игр. Для решения проблемы необходимо использовать новые методы", - сказал президент.

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