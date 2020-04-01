Токаев: На полгода освободят от налогов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от налогов и других платежей малый и средний бизнес в наиболее пострадавших секторах экономики, передает Kazakhstan Today.

Наши предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения налогового бремени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплат. Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября текущего года) отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда. Эти сектора включают в себя: общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и т.д. Госкомиссия по ЧП утвердит окончательный перечень и будет актуализировать его по мере необходимости", - сказал Токаев, выступая с заявлением по вопросам, связанным с режимом ЧП в стране и антикризисными мерами государства в экономике и социальной сфере.

Он также отметил, что в обращении предпринимателей была просьба о неначислении любых налогов на период кризисной ситуации.

По этому вопросу хотел бы отметить следующее. Оперативное решение было принято, по моему поручению правительство приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца. То есть на данный момент конструкция такова, что налоги в этот период платить не надо, но придется заплатить позднее. Вместе с тем мы внимательно изучаем ситуацию в экономике. В зависимости от того, какой она будет, мы примем окончательное решение", - отметил глава государства.

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