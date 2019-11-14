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Токаев на встрече с руководством "CNPC" отметил необходимость приведения уровня зарплат казахстанских работников в соответствие с иностранными

13.11.2019, 20:00 8857
Токаев на встрече с руководством "CNPC" отметил необходимость приведения уровня зарплат казахстанских работников в соответствие с иностранными
Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации "CNPC" Ван Илиня, передает Kazakhstan Today.
 
Президент Казахстана высоко оценил поступательное развитие добрососедских казахстанско-китайских отношений, отметив вклад "CNPC" в социально-экономическое развитие страны.
 

Компания "CNPC" присутствует как в нефтедобыче, так и в сферах переработки, транспортировки углеводородов. Проекты, которые осуществляет ваша корпорация, играют очень важную роль в экономике Казахстана", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент поставил перед руководством "CNPC" ряд задач, связанных с повышением заработной платы казахстанских работников, приведением уровня оплаты труда в соответствие с выплатами иностранным сотрудникам, а также увеличением доли казахстанского содержания в закупках товаров и услуг.
 
Ван Илинь поблагодарил главу государства за оказываемую поддержку и выразил полное понимание поставленных перед компанией задач, направленных на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.
 

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