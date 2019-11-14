Токаев на встрече с руководством "CNPC" отметил необходимость приведения уровня зарплат казахстанских работников в соответствие с иностранными

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации "CNPC" Ван Илиня, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана высоко оценил поступательное развитие добрососедских казахстанско-китайских отношений, отметив вклад "CNPC" в социально-экономическое развитие страны.

Компания "CNPC" присутствует как в нефтедобыче, так и в сферах переработки, транспортировки углеводородов. Проекты, которые осуществляет ваша корпорация, играют очень важную роль в экономике Казахстана", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поставил перед руководством "CNPC" ряд задач, связанных с повышением заработной платы казахстанских работников, приведением уровня оплаты труда в соответствие с выплатами иностранным сотрудникам, а также увеличением доли казахстанского содержания в закупках товаров и услуг.

Ван Илинь поблагодарил главу государства за оказываемую поддержку и выразил полное понимание поставленных перед компанией задач, направленных на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

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