Будем жестко пресекать - Токаев о расшатывании стабильности в Казахстане
Фото: Акорда
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан будет и далее прагматично следовать принципам "мир внутри - мир вокруг", "единство в многообразии", заявил сегодня на церемонии награждения в честь Дня Республики глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Перед лицом новых беспрецедентных вызовов нам необходимо продолжить поступательное развитие страны и предъявить миру образ большой и единой казахской нации, устремленной в будущее. Добиться суверенитета непросто, но сохранить его - еще сложнее. Независимость страны превыше всего, и укреплять ее - ответственность всей нации. Мы должны каждый день неустанным трудом и непоколебимым единством защищать наш суверенитет. Самое главное, нам нужно сохранить мир и стабильность в стране, без чего все остальные усилия напрасны", - заявил президент.
По его словам, в мире сейчас очень сложная обстановка, при этом многие авторитетные международные эксперты называют Казахстан колыбелью мира.
Сегодня наша страна стала региональным культурно-духовным центром. В этом году зарубежные творческие коллективы провели у нас свыше 200 культурных мероприятий. Это яркий показатель стабильности и спокойствия в нашей стране, можно сказать, образец для других. Ведь никто не стремится в страну, в которой нет стабильности и спокойствия. Мир и согласие - наше главное богатство, ценить которое - наш общий долг. Важно, чтобы это понимал каждый гражданин, особенно подрастающее поколение", - отметил Токаев.
Глава государства особо подчеркнул, что политические и социально-экономические реформы необходимо совместить с коренными изменениями в общественном сознании. В этой связи он отдельно обратился к молодежи.
Любое государство оценивают по его гражданам. Можно сказать, что нынешняя молодежь олицетворяет собой образ Казахстана. Какой станет наша страна в будущем, зависит от подрастающего поколения. Поэтому я всегда говорю, что наша молодежь должна быть патриотичной, образованной, трудолюбивой, бережливой, справедливой, неравнодушной, активно занимающейся физической культурой, спортом. Мы должны всеми силами продвигать эти ценности, чтобы положительные качества отдельного человека переросли в качество всей нации", - заявил глава государства.
Он призвал молодежь учиться хорошему и отвергать плохое, избегать пяти вещей и стремиться к пяти вещам, о которых говорил великий Абай.
Также Токаев призвал обеспечить верховенство закона для укрепления основ государственности.
Для построения Справедливого Казахстана нам необходимо развивать правовую культуру. Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить", - заявил президент.
Он подчеркнул, что в условиях нарастающей политической и экономической турбулентности в мире критически важно обеспечить в стране диктатуру закона и порядка. "Государство будет твердо проводить политику нетерпимости к любым проявлениям радикализма, экстремизма, правового нигилизма, бытового вандализма. Агрессия и риторика ненависти, попирание общественных норм, призывы к насилию, действия, оскорбляющие достоинство граждан, - всему этому не должно быть места в нашем обществе. Мы будем жестко пресекать любые слова и действия, которые входят в противоречие с законом, разобщают граждан и расшатывают стабильность нашей страны. Те, кто преступают эту черту, противопоставляют себя и государству, и обществу. Это должны хорошо понимать все граждане, и особенно публичные личности и так называемые лидеры мнений", - резюмировал президент.
Сегодня в преддверии национального праздника - Дня Республики Казахстан Токаев своим указом присвоил госнаграды ряду казахстанских деятелей за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами и активную общественную деятельность. На церемонии президент назвал День Республики главным праздником страны.