Токаев: Абай - это лучший путь к познанию себя и своего народа

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал статью к 175-летию великого поэта, мыслителя Абая Кунанбайулы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Казахстан отмечает 175 лет со дня рождения великого поэта, мыслителя Абая Кунанбайулы. На страницах издания "Казахстанская правда" опубликована статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Абай - духовный реформатор", посвященная этой дате.

Абай - духовный реформатор

10 августа исполнилось 175 лет со дня рождения великого поэта, мыслителя Абая Кунанбайулы. Четверть века назад по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева под эгидой ЮНЕСКО отмечалось 150-летие Абая. Нынешний юбилей - продолжение этой замечательной традиции.

На этот год было запланировано немало юбилейных мероприятий. Однако из-за охватившей весь мир пандемии мы перевели большую их часть в онлайн-формат. Наш народ прошел через многие испытания. Уверен, мы вместе преодолеем и эту напасть. Трудности приходят и уходят, а поэзия и творчество Абая вечно.

По моему поручению правительство определило 10 августа Днем Абая и включило его в список праздников (но этот день останется рабочим).

Мероприятия, посвященные наследию великого поэта, будут проводиться ежегодно. Дело не в юбилейных праздниках, а в том, чтобы глубже познать идеи и мысли выдающегося философа и поэта. Почитать Абая - значит следовать его мировоззренческим принципам, быть верным его заветам. Только тогда мы сможем привить новому поколению правильные, жизнеутверждающие ценности.

Мы не устаем говорить о жизни и творчестве великого мыслителя. Особенно важно, чтобы современное казахстанское общество развивалось в соответствии с духовными установками Абая. Об этом я подробно написал в своей статье "Абай и Казахстан в XXI веке".

Нынешний год стал международным Годом Абая, на его творчество обратили внимание во многих странах мира. По инициативе Казахстана и при поддержке ЮНЕСКО 175-летие нашего выдающегося поэта отмечают на глобальном уровне.

Наш гражданский долг - разъяснять и пропагандировать бесценное наследие поэта, потому что Абай является гением мирового масштаба. В этом суть концептуальной основы абаеведения.

В настоящее время ведется конкретная, целенаправленная работа по введению произведений Абая в международный научный оборот. Его труды переведены на десять языков и готовы к изданию. Эти книги будут направлены в библиотеки и культурные центры ста стран. Мною подписан указ, согласно которому ряд иностранных переводчиков, исследователей и пропагандистов творческого наследия Абая удостоен государственных наград.

Мероприятия, посвященные юбилею, продолжаются. При наших посольствах в зарубежных странах стали открываться центры Абая. Для систематического изучения творчества поэта в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева была создана Академия Абая.

Чтобы стать конкурентоспособным государством, мы не должны предавать забвению творчество Абая, поскольку идея обновления нации перекликается с его взглядами, идеями.

В следующем году мы отметим 30-летие Независимости Казахстана. Однако в нашем обществе до сих пор проявляются некоторые недостатки, по поводу которых так сильно переживал великий мыслитель. К сожалению, мы не смогли полностью избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем. Мы, к сожалению, довольно часто являемся свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые по-прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду.

Абай же призывал жить не от праздника к празднику, а приучаться к труду, расти духовно. Назидания Абая актуальны, злободневны и по сей день. Именно поэтому мы не перестаем восхищаться глубиной его мыслей, умением предвидеть вызовы будущего времени. Учение Абая актуально по целому ряду направлений.

Прежде всего это овладение знаниями. Мы сможем занять достойное место в мире только благодаря знаниям. Современное образование открывает путь к формированию интеллектуальной нации.

Во-вторых, вопрос воспитания. Необходимо дать правильное жизненное направление молодому поколению. Нужно всегда помнить о заповеди великого мыслителя: "Не думай о выгоде, думай о чести, стремись знать как можно больше".

В-третьих, освоение новых профессий. Поэт мечтал, чтобы каждый казах стал мастером своего дела. Это особенно важно в быстро меняющемся, конкурентном мире. Хаким Абай говорил: "Богатство со временем иссякает, а умение нет". Мы должны в корне изменить наше отношение к работе и развитию новых навыков. Ключ к богатству и счастью - в любимой профессии.

В-четвертых, проблема солидарности. Абай всегда ставил единство и благополучие общества превыше всего. Он призывал народ к солидарности, говоря, что "если казахи не будут видеть друг в друге друзей, то все напрасно".

Наша страна переживает очень сложный период, который требует от нас взаимной поддержки, согласия и еще большего единения.

Абай упорно призывал к этому, поэтому обращение к его творчеству в такой сложный этап нашей истории совершенно уместно.

Слова Абая никогда не устареют, они понятны и универсальны для всех людей на нашей планете. Его мысли и назидания, облаченные в совершенные формы поэзии и прозы, служат в качестве жизненного путеводителя и по сей день.

Размышления о будущем своего народа, а также сострадание и любовь к людям - эти нравственные постулаты великого мыслителя чрезвычайно актуальны для сегодняшнего поколения граждан нашей страны.

Новый этап возрождения национального самосознания и его адаптации к грядущим глобальным переменам в условиях Независимости стал общенациональным приоритетом для нашего государства.

Абай призывал быть выше собственных интересов, использовать опыт и знания для процветания нации. Такое понимание прогресса имеет непреходящее значение и для всего человечества.

Для нас Абай - это лучший путь к познанию себя и своего народа. Нам досталось великое по содержанию наследие Поэта, которое является духовной опорой нашего народа. Вступив в XXI век, мы вновь убеждаемся, что воззрения Абая соответствуют принципам гуманизма и не теряют своей духовной ценности для казахстанского общества, его единства и благополучия.

Абай с удивительной проницательностью определил духовный, культурный, нравственный облик нации. В этом его величие.

Мудрые слова назидания Абая останутся вечной нравственной опорой казахского народа, скрепляющей многие поколения в поисках национального кода как основы развития нации.

Первый Президент Нурсултан Назарбаев однажды сказал: "Слово Абая - талисман казахского народа". Этот тезис обязывает нас глубже погружаться в мир поэта, мыслить по-новому.

В настоящее время в стране функционирует несколько научных центров, занимающихся абаеведением. Предлагаю систематизировать их работу и консолидировать эти центры вокруг Академии Абая, созданной в нашей столице. Академия может выступить в качестве научного координатора работы всех исследовательских учреждений.

В будущем необходимо решить вопрос о преподавании курса "Абаеведение" как неотъемлемой части гуманитарных дисциплин. Следует с новых философских и политических позиций подготовить учебник и хрестоматию "Абаеведение". Кроме того, предстоит также всесторонне и глубоко изучить концепцию Абая о "совершенном человеке".

Мы должны представить миру Абая как гения, жившего в ХІХ веке, но говорившего категориями ХХІ века. В то же время мы обязаны пропагандировать его как духовного реформатора, оказавшего огромное влияние на возрождение национального самосознания казахского народа.

Каждый гражданин нашей страны должен гордиться Абаем. Поздравляю всех граждан с юбилеем великого сына казахского народа.





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