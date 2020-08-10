Какие мероприятия пройдут в Казахстане в День Абая

Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Министерство культуры и спорта Казахстана рассказало о том, как страна будет праздновать День Абая, передает Kazakhstan Today.

10 августа был объявлен Днем Абая. Дата была внесена в календарь праздничных дат Республики Казахстан.

В пресс-службе профильного ведомства напомнили, что в этом году многие мероприятия в связи со вспышкой коронавируса проходили в онлайн-формате.

В знаменательный день 10 августа страна отметит 175 летний юбилей Абая по всей республике в таком же режиме", - объяснили в пресс-службе.

Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борили" разработал специальную культурную программу "Хаким Абай", которая начнется с программы "Таншолпан" главного телеканала страны "Qazaqstan" и будет продолжена чтением произведений Абая в исполнении известных деятелей культуры и искусства разных регионов нашей страны.

В этот же день начнется работа международной научно-практической онлайн-конференции "Хаким Абай и ХХІ век: беседа с будущим". В работе конференции примут участие известные ученые-абаеведы, академик Академии литературы РФ Пряхин, представители культурных и учебных заведений.

Вниманию интернет-пользователей в течение дня будут представлены видеоэкскурсии по дому-музею Абая, мавзолею "Абай-Шакарим", информационные видеоролики об экспонатах музея.

В рамках юбилея поэта на родине Абая проводится научная реставрация и музеефикация объектов историко-культурного наследия, связанных с именем поэта.

В 15:00 часов стартует Международный видеомарафон чтения стихов Абая на восьми международных языках мира "Abai world challenge" (французский, английский, арабский, испанский, китайский, японский, немецкий, итальянский). В челлендже примут участие ученые-исследователи творчества Абая из разных стран мира, переводчики, писатели и представители творческой интеллигенции, чрезвычайные и полномочные послы РК и любители творчества великого поэта.

В этот день по всей стране пройдет порядка 100 мероприятий, которые будут транслироваться на официальных страницах министерства в Facebook, YouTube.

Будет дан старт онлайн-фестивалю социальных роликов и короткометражных фильмов "Абайдын мурасы - адамзат казынасы", который направлен на выявление талантливых и одаренных личностей и создаст для казахстанцев возможность творческого общения и объединения.

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