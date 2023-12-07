Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Финляндии

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня растет интерес к искусству

Фото: Акорда

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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства, - Глава государства, находящийся с рабочей поездкой в Актобе, возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву, сообщает пресс-служба Акорды





Программу визита продолжило знакомство Касым-Жомарта Токаева с работой Актюбинского областного театра драмы имени Ахтанова.





Глава государства отметил, что сегодня растет интерес к искусству, и поручил акиму области построить новое здание для театра в связи с его износом.





В беседе с представителями общественности региона Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения верховенства закона и воспитания молодежи.





В завершение встречи президент выразил благодарность представителям различных сфер, которые вносят весомый вклад в развитие области.



