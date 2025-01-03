02.01.2025, 16:55 32881
Токаев направил телеграмму соболезнования Байдену
Фото: Акорда
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Джозефу Байдену, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии в Новом Орлеане. Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя президента США Джозефа Байдена решительно осудил этот чудовищный акт насилия", - говорится в сообщении.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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02.01.2025, 17:33 30231
Токаев выразил соболезнования президенту Черногории
Фото: Акорда
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории Якову Милатовичу, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял новость о трагическом происшествии в Цетине, унесшем жизни многих людей, в том числе детей.
Президент выразил искренние соболезнования народу Черногории и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, в ночь на четверг житель города Цетине Ацо Мартинович застрелил 12 человек, из которых двое детей. Позже подозреваемый покончил с собой. Как сообщалось, Мартинович не являлся членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".
Правительство Черногории в среду вечером объявило трехдневный траур, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о стрельбе возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 10 человек.
02.01.2025, 13:07 41826
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на территории Китая
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 2 января 2025 года в 09.40 зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на территории Китая.
Согласно оперативным данным Казахстанского национального центра данных, землетрясение произошло на территории Китая.
Координаты эпицентра: 43,91 градуса северной широты, 81,08 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4,8. Энергетический класс K=10,9. Глубина h=12 км", - говорится в сообщении.
Как отметили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований, очаг землетрясения располагался на территории Китая в 353 км на северо-восток от Алматы. Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.
02.01.2025, 11:01 46421
В Казахстане ужесточена ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ", сообщила пресс-служба Акорды.
Закон направлен на исполнение поручений главы государства, данных на заседании Национального курултая 15 марта 2024 года, касающихся ужесточения ответственности за производство и организацию сбыта наркотиков, а также применения более мягких мер уголовного наказания к их закладчикам", - говорится в сообщении.
Законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Теперь за эти преступления виновным лицам может быть назначено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Наряду с этим, законом незначительно смягчены наказания для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств закон предусмотрел лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества).
Такое смягчение наказания обусловлено тем, что, так называемые закладчики наркотиков, большинство из которых представляют подростки и молодежь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и зачастую использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях. Однако неоднократное совершение преступления будет влечь суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе.
При этом закон сохранил достаточно жесткие санкции для лиц, распространяющих наркотики в составе преступной группы, в организациях образования, несовершеннолетним лицам предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.
Закон также ужесточил уголовную ответственность должностных лиц за распространение наркотиков. Если ранее за эти преступления им грозило лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, то теперь для них предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.
Кроме того, законом приняты иные меры по повышению эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков и сильнодействующих веществ.
В этих целях установлена уголовная ответственность за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, преступной группой и в особо крупном размере.
Введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ, а также веществ, инструментов и оборудования, используемых для производства наркотиков, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ.
Установлена ответственность за нарушение правил обращения с аналогами наркотиков, психотропных веществ, а также с прекурсорами и сильнодействующими веществами.
01.01.2025, 20:51 81946
Серверы с персональными данными казахстанцев должны находиться в Казахстане
Новые правила хранения персональных данных вступят в силу 8 января
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила, согласно которым серверы с персональными данными казахстанцев будут находиться в Казахстане, вступят в силу 8 января 2025 года.
Соответствующий приказ МЦРИАП был подписан в сентябре прошлого года.
В правила внесли новый пункт, касающийся местонахождения серверов, на которых хранятся персональные данные.
Хранение персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в электронной базе, находящейся в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории Республики Казахстан, с принятием необходимых мер по защите персональных данных согласно настоящим правилам", - говорится в тексте документа.
Напомним, в марте в Казахстане изменились правила защиты персональных данных. Позже в МЦРИАП рассказали, какие персональные данные будут размещать на госинформресурсах.
В этом году стало известно об утечке в Сеть персональных данных 2 млн казахстанцев. Все они являлись клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.
Сенатор Евгений Больгерт заявил, что доступ к персональным данным казахстанцев имеют более 1,5 млн операторов.
01.01.2025, 18:15 88346
Более 900 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2025 году
Офицеры будут проходить службу в течение 24 месяцев
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году на воинскую службу в Казахстане призовут 915 офицеров запаса.
Соответствующее постановление правительства было принято в ноябре прошлого года.
Призвать в установленном законодательством порядке в 2025 году на воинскую службу сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", - говорится в тексте постановления.
Из общего числа офицеров на службу призовут:
- в Вооруженные силы РК - 700 человек;
- в Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК - 80 человек;
- в Национальную гвардию МВД РК - 131 человека;
- в Министерство по чрезвычайным ситуациям РК - 4 человека.
Призыв офицеров запаса осуществляется в целях накопления военно-обученного резерва и комплектования вакантных должностей офицерского состава", - подчеркнули в Минобороны.
01.01.2025, 18:00 88921
В Казахстане с 2025 года акимов районов и городов областного значения будут избирать через прямые выборы
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что в республике с 2025 года акимов районов и городов областного значения будут избирать через прямые выборы, сообщает Акорда.
Осенью прошлого года мы впервые начали проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех областях по новым правилам было избрано 45 акимов. После всестороннего изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято принципиальное решение об окончательном переходе со следующего года на новую систему. В дальнейшем акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий действующих акимов", - сообщил в сентябре 2024 года глава государства.
По его словам, это очередной важный шаг в деле трансформации политической системы.
С 2021 года избрано около 2,5 тысячи акимов сел, что составляет 90% от общего количества глав сельских населенных пунктов. В остальных селах выборы будут проходить по истечении сроков полномочий их акимов. Средний возраст вновь избранных акимов - 46 лет, 60% из них ранее не работали на государственной службе. Среди них есть предприниматели, члены различных партий. Одним словом, корпус акимов, избранных народом, в значительной степени обновился", - добавил лидер Казахстана.
Напомним, в 2023 году в Казахстане прошли первые выборы акимов районов и городов областного значения.
01.01.2025, 17:45 89171
Новые правила выдачи онлайн-кредитов начали действовать с 1 января в Казахстане
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - При оформлении онлайн микрозайма с 1 января 2025 года вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
Также для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты", - написал Сулейменов в ответе на депзапрос депутатов мажилиса о запрете на онлайн-кредитование.
Он также напомнил о других мерах, которые призваны ограничить использование мошеннических схем и выдачу кредитов третьим лицам.
В их числе: запрет на выдачу кредитов без проведения биометрии, уведомление клиенту от банка о возможном риске мошенничества, добровольный отказ от получения займов, обязанность банков и МФО передавать сведения по заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро и т.д.
Ранее для получения онлайн-кредита нужно было пройти трехфакторную проверку.
Также в Казахстане начал работу антифрод-центр, который позволяет выявлять и блокировать мошеннические транзакции. На сегодня к нему подключены все банки, ряд крупных платежных и микрофинансовых организаций, а также представители 21 территориального подразделения и центрального аппарата МВД РК. На стадии подключения операторы сотовой связи.
Ранее мажилисмен Никита Шаталов поднял тему запрета выдачи онлайн-кредитов. По его словам, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников.
В интервью журналисту Kazakhstan Today депутат также заявил, что ответственность за утечку персональных данных должна лежать на банках, а займы, которые человек получил по вине банка, став жертвой мошенников, должны быть списаны.
Напомним, 21 августа в Казахстане ввели ограничения на потребительские займы и микрокредиты
Ранее казахстанцам запретили оформлять кредиты без согласия супругов.
01.01.2025, 17:00 74106
С июля 2025 года в Казахстане начнут работу кассационные суды
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов заявил, что с 1 июля 2025 года в стране начнут работу кассационные суды, сообщает Акорда.
К этому времени советом будут отобраны судьи и сформированы их составы", - проинформировали в пресс-службе.
Также в ходе встречи с главой государства Дмитрий Малахов обсудил дальнейшее совершенствование деятельности Высшего судебного совета, в том числе направленной на оздоровление и обновление судейского корпуса, развитие академии правосудия и усиление дисциплинарной ответственности судей.
Кроме того, Малахов рассказал, что в свете укрепления роли самого совета, которому сейчас переданы практически все кадровые вопросы в отношении судей, предстоит цифровизация всех бизнес-процессов и конкурсного отбора. В завершение встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.
Напомним, Дмитрий Малахов возглавил Высший судебный совет в сентябре 2024 года.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?