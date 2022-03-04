Токаев назначил Асылова генпрокурором РК

НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили , что в последнее время участились случаи ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования из Грузии и Азербайджана, пребывающих на территорию Казахстана с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Такие автомашины в случае ввоза для временного пользования в течение года могут не уплачивать таможенные платежи и налоги.

Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенный очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов", - напомнили в КГД.

В ведомстве добавили, что после ввоза иностранных авто для личного пользования, иностранцы, которые их завезли, через определенное время выезжают с территории Казахстана (в основном это граждане Грузии и Азербайджана). Это дает основание полагать, что эти автомобили были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи гражданину РК и поставки на учет на территории Казахстана без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов.

Всего с 2020 года до настоящего времени на территорию РК ввезено 4157 автотранспортных средств из Грузии и Азербайджана, из них 2130 просрочили срок временного нахождение на территории РК.

В КГД напоминают, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию ЕАЭС, из третьих стран, по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем.

На таможенную территорию Евразийского экономического союза допускается временный ввоз иностранными физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом Евразийского экономического союза, на срок не более одного года.

При этом, продажа по доверенности таких авто под запретом и правом управления этим транспортным средством обладает только сам декларант.

По окончанию срока временного ввоза автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС и при не вывозе автомобилей в срок будут приниматься соответствующие меры согласно действующего законодательства ЕАЭС.

Проработка вопроса по выявлению нарушений в отношении этих авто будут осуществляться совместно с сотрудниками Комитета административной полиции МВД РК после истечения срока временного ввоза (предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП, а также предусмотрено взыскание таможенных платежей за нарушение срока временного ввоза в стоимости полного таможенного оформления данных транспортных средств).