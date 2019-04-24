Токаев назначил Бахытжана Намаева спецпредставителем президента на комплексе "Байконур"

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Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Бахытжана Намаева спецпредставителем президента РК на комплексе "Байконур", передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в пресс-службе Акорды, распоряжением главы государства Намаев Бахытжан Билялович назначен специальным представителем президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур".



Напомним, что 30 марта текущего года президент Казахстана освободил от должности спецпредставителя на комплексе "Байконур" Серика Кожаниязова. Он был назначен на эту должность в мае 2014 года.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства