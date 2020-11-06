Токаев назначил главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Распоряжением главы государства Койбаков Талгат Мамыртаевич назначен главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Койбаков Талгат родился 2 октября 1963 года в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Конева (1985);

· Военная академия Вооруженных сил Республики Казахстан (2002, заочно);

· Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2011).

Трудовой стаж:

· командир взвода Южной группы войск (1985-1989);

· командир взвода, роты гарнизона Туркестанского военного округа (1989-1992);

· командир роты, командир полка Республиканской гвардии (1992-2000);

· заместитель командира мотострелковой дивизии (2000-2001);

· командир отдельной гвардии десантно-штурмовой бригады (2001-2002);

· командир мотострелковой дивизии (2002-2005);

· заместитель начальника управления Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2005-2006);

· первый заместитель командующего войсками - начальник регионального штаба "Астана" Вооруженных сил Республики Казахстан (09.2007-07.2009);

· слушатель Военной академии Генерального штаба (07.2009-07.2011);

· начальник департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан (07.2011-02.2012);

· командующий войсками регионального командования "Юг" Вооруженных сил Республики Казахстан (02.2012-06.2016);

· заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВ ВС РК (2016 - 2017);

· первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК - начальник главного штаба (с 2017 года).

Хусаинов Марат Рахимович освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.

Хусаинов Марат родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Челябинское высшее танковое командное училище (1988);

· Военная академия бронетанковых войск (1997);

· Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, с золотой медалью (2010).

Трудовой стаж:

· командир танковой роты танкового полка танковой дивизии (01.1993-06.1993);

· командир учебного танкового батальона танкового полка танковой дивизии (06.1993-07.1994);

· начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (07.1997-12.2000);

· начальник управления военно-специальных исследований Военно-научного центра МО РК (12.2000-07.2002);

· командир мотострелковой бригады (07.2002-12.2003);

· начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (12.2003-11.2004);

· командир бригады береговой обороны (11.2004-02.2005);

· начальник отдела хранения техники и вооружения механизированной бригады (02.2005-03.2006);

· заместитель начальника штаба по оперативной работе - начальник оперативного управления штаба управления командующего войсками регионального командования "Восток" (03.2006-08.2008);

· первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования "Запад" (07.2010-07.2013);

· первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования "Восток" (07.2013-01.2014);

· первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования "Юг" (01.2014-06.2016);

· командующий войсками Регионального командования "Юг" (06.2016-05.2019);

· главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан (с 05.2019).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства