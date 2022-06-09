Токаев назначил нового заместителя генпрокурора

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - На должность нового заместителя генерального прокурора Республики Казахстан назначен Жандос Умиралиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Умиралиев Жандос Жанибекович назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан".

Другим распоряжением от должности заместителя генерального прокурора освобожден Ерлик Кененбаев.





Жандос Умиралиев родился в 1978 году.





Окончил Алматинский государственный университет имени Абая.





Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника районного прокурора и до настоящего времени более 18 лет непрерывно продолжает службу в органах прокуратуры.





Имеет опыт работы на различных, в том числе руководящих, должностях прокуратуры Актюбинской области и Западной региональной транспортной прокуратуры.





С 2010 по 2011 годы являлся старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям – секретарем координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.





С 2011 по 2017 годы занимал должность заместителя прокурора города Алматы.





В 2017-2018 годах работал начальником департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры и заместителем начальника службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.





С августа по декабрь 2018 года исполнял обязанности прокурора Западно-Казахстанской области, в конце года был назначен прокурором ЗКО и находился на этой должности вплоть до сегодняшнего распоряжения.