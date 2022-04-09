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Токаев назначил новых послов РК в Китае и Монголии

08.04.2022, 11:30 16221
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурышева Шахрата чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Нурышев Шахрат освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Акорда
 
Кроме того, Койшибаев Габит назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Монголии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в КНР.
 

Указом главы государства Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Монголии", - сообщает пресс-служба Акорды.

 

новости по теме

В Минэнерго назвали предварительные причины обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ

08.04.2022, 20:30 6381
В Минэнерго назвали предварительные причины обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ
Фото: Петропавловск.news
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - По предварительной информации комиссии по расследованию технологического нарушения, назначенной Министерством энергетики РК по факту обрушения дымовой трубы № 1 на Петропавловской ТЭЦ-2, основной причиной обрушения дымовой трубы послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Этот фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу "точки росы" и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы, при соединении конденсата с примесями (сера SO2) в уходящих газах от котлов образуя кислоты. Воздействие кислоты привело к преждевременному разрушению бетона и армировки ствола дымовой трубы, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
 
Для выяснения технического состояния дымовой трубы № 1 и соблюдения эксплуатационных режимов работы котлов, в том числе по температурам уходящих газов, назначены соответствующие экспертизы.
 
Работа комиссии по расследованию технологического нарушения продолжается.
 
Как сообщалось ранее, 20 марта на ТЭЦ-2 в здании котельного цеха произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы. 26 марта стало известно об очередной аварии на ТЭЦ-2.

 

В Минобороны обсудили военное сотрудничество Казахстана и Швеции

08.04.2022, 20:13 7031
В Минобороны обсудили военное сотрудничество Казахстана и Швеции
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Министерстве обороны Казахстана состоялась встреча заместителя начальника департамента международного сотрудничества полковника Валерия Вишникина с заместителем военного атташе при посольстве Швеции по совместительству в РК подполковником Робертом Нурдстрёмом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере миротворчества, военного образования и науки, а также взаимодействия между военными музеями, сообщат пресс-служба МО РК.
 

Демонтаж резиденции президента в Алматы: в бюджет вернут 750 млн тенге

08.04.2022, 19:51 7716
Демонтаж резиденции президента в Алматы: в бюджет вернут 750 млн тенге
Фото: facebook/Берик Уали
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Руководитель управления делами президента РК Айбек Дәдебаев в своем Telegram-канале ответил на вопросы о разрушенной резиденции президента в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По техническому заключению Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития состояние здания резиденции отнесено к категории ограниченно пригодных к эксплуатации. Специалисты РГП "Казреставрация" провели обследования и сняли замеры, по результатам которых рекомендовали исключить объект из списка памятников истории и культуры.
 
Министерство культуры и спорта на основании историко-культурной экспертизы решило исключить объект из списка памятников: основное здание и прилегающие объекты будут демонтированы.
 

Прежде всего будет вывезено сохранившееся оборудование: холодильные машины, источники бесперебойного питания, дизель-генераторы - всего 46 наименований на сумму около 600 миллионов тенге. Это оборудование будет использовано на других объектах управления делами. Около 1800 тонн металла сдадим на переработку (это еще 150 миллионов тенге, которые вернутся в бюджет). Итого 750 млн возвратных средств", - написал Айбек Дәдебаев.

 
Он добавил, что демонтаж основного здания и прилегающих объектов будет стоить три миллиарда тенге.
 

Еще три миллиарда предусмотрены на рекультивацию территории и реконструкцию инженерного корпуса - то есть на объекты, которые перейдут на баланс города. Все детали работ подробно указаны в бюджетной заявке. Инженерный корпус, расположенный под холмом на территории резиденции, мы планируем отреставрировать. Он хорошо впишется в ландшафт парка. В нем размещены трансформаторная подстанция, которая обслуживает ближайшие дома, инженерное оборудование, помещения для сотрудников. То есть это полноценное многофункциональное помещение", - сообщил руководитель управления делами президента.

 
По его словам, сейчас там требуется серьезная реконструкция жизненно важных узлов: замена кровли на современную вентилируемую, увеличение количества водостоков, полная замена инженерного оборудования. Предстоит большой объем работ по наружной отделке объекта. Дадебаев подчеркнул, что за 30 лет эксплуатации устарели даже стандарты, по которым строили это здание.
 

Таким образом, городу мы передадим подготовленную территорию и обновленный инженерный корпус", - заключил руководитель управления делами президента.

 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев распорядился снести резиденцию в Алматы и на ее месте построить сквер для горожан. 
 
По-мнению экспертов, переоборудование здания резиденции и его активная эксплуатация также не являются безопасными.
 

Подразделения ВС РК отработали вопросы по совместной охране госграницы

08.04.2022, 17:52 9606
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения "Батыл Тойтарыс - 2022" военнослужащие соединений и частей Министерства обороны выполнили задачи по усилению охраны государственной границы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С получением сигнала о начале учения подразделения региональных командований "Юг", "Запад" и Десантно-штурмовых войск совершили марш на боевой технике в приграничные районы Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей, где поступили в оперативное подчинение региональных подразделений Пограничной службы КНБ, сообщает пресс-служба МО РК.
 

В период проведения стратегического учения "Батыл Тойтарыс - 2022" совместно с Министерством обороны отработаны вопросы по совместной охране государственной границы Республики Казахстан. Все эти мероприятия необходимы для выработки единого понимания действий", - рассказал начальник отдела пограничного управления по Меркенскому району Жамбылской области подполковник Бахытжан Айсагалиев.

 
В ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие Вооруженных сил и Пограничной службы несли дежурство в составе нарядов, развертывали блокпосты, вели наблюдение и поиск.
 
Командиры подразделений получили практические навыки в организации совместных действий по реагированию на вооруженные и невооруженные провокации, пресечению одиночных и групповых нарушений границы, а также отражению прорыва незаконных вооруженных формирований.
 
Выполняемые в рамках учения "Батыл Тойтарыс - 2022" мероприятия по усилению охраны государственной границы являются частью программы реализации поручений президента страны по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости.
 
Напомним, комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс - 2022" началось 5 апреля и продлится до 16 апреля.
 

Аким Алматы посетил индустриальную зону

08.04.2022, 17:50 8446
Аким Алматы посетил индустриальную зону
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - В ходе рабочей поездки аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с перспективами развития и проблемными вопросами индустриальной зоны, сообщила пресс-служба акима, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ерболат Досаев ознакомился с работой завода по производству легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan. На предприятии налажен производственный процесс по крупноузловой и мелкоузловой сборке, сварке кузова, нанесению лакокрасочного покрытия, установке интерьера и сборке. В прошлом году заводом было произведено 26 тысяч автомобилей, осуществлено 9,4 млрд тенге налоговых отчислений в бюджет страны. В текущем году предприятие намерено выйти на полную мощность и выпустить 45 тысяч автомобилей.
 
Акиму представили проект завода по производству автокомпонентов. Новое предприятие будет производить сиденья, пластиковые детали и аксессуары для автомобилей, а также мультимедийные системы. Начало строительства завода запланировано на осень текущего года. В компании также сообщили о планах по строительству еще одного автомобильного завода и запуску штамповочного производства кузовных деталей. Предприятие намерено увеличить локализацию производства.
 
Аким Алматы также посетил завод по производству стальных сварных труб большого диаметра Asia Steel Pipe Corporation c проектной мощностью 100 тысяч тонн продукции в год (готовую продукцию компания планирует экспортировать в страны ближнего зарубежья, такие как Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, РФ, Китай, Кыргызстан), тепличный комплекс BRB APK мощностью 7,2 тысячи тонн овощей в год (помимо казахстанского рынка сбыта компания поставляет продукцию на экспорт в РФ и ОАЭ), строящийся завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов Valtherm мощностью 20 млн единиц продукции в год (планируется экспорт в основном в РФ). В общей сложности в данные проекты инвестировано 71,5 млрд тенге, создано более 1200 рабочих мест.
 
Глава города осмотрел состояние инженерной инфраструктуры индустриальной зоны. На сегодня построенная еще в 2017 году железнодорожная станция "Индустриальная" закрыта инспекцией транспортного контроля из-за угрозы схода составов. Другой объект - подъездные железнодорожные пути принят с нарушениями в 2018 году. Строительство железнодорожной станции и путей должно было обеспечить эффективную логистику для резидентов и положительно отразиться на себестоимости производимой ими продукции. Ерболат Досаев поручил обеспечить завершение необходимых работ для ввода станции и подъездных путей в эксплуатацию, а также тщательно разобраться с фактами нарушения их приемки до 30 октября текущего года.
 
Аким Алматы также ознакомился с неработающей системой ливневой (дождевой) канализации, построенной в 2018 году и не введенной в эксплуатацию. Глава города поручил уполномоченным управлениям акимата города провести ревизию обязательств подрядной организации и обеспечить передачу материалов в правоохранительные органы.
 

Мы однозначно разберемся с нерадивым подрядчиком, но сейчас нам важнее привести в порядок систему ливневой канализации и запустить ее в промышленную эксплуатацию", - сказал Ерболат Досаев.

 
В ходе рабочей поездки глава города также ознакомился с проблемными вопросами по энергообеспечению индустриальной зоны. В настоящее время в ремонте нуждается здание подстанции № 12, в несущих конструкциях которой возникли трещины из-за просадки грунта, на сегодня необходимо провести ремонтно-восстановительные работы. Ерболат Досаев поручил завершить их также до 30 октября текущего года.
 
Аким Алматы провел совещание с участием членов регионального координационного совета, действующими и потенциальными резидентами индустриальной зоны. На сегодня функции обслуживающих компаний в индустриальной зоне выполняют сразу две компании - это ТОО "Индустриальная зона Алматы" и ТОО "Оператор инфраструктуры ИЗА".
 

Для облегчения работы инвесторов по принципу "оne - stop - shop" поручаю оставить одного уполномоченного оператора в лице ТОО "Индустриальная зона Алматы", переданные функции и активы необходимо вернуть в распоряжение компании. В данном конкретном случае один оператор будет работать в целях развития и поддержки индустриальной зоны", - отметил Ерболат Досаев.

 
В ходе совещания были обсуждены вопросы расширения территории индустриальной зоны, подготовки кадров на базе одного образовательного кластера, а также трудоустройства жителей города.
 
В текущем году запланирована реализация 13 проектов на сумму 13,3 млрд тенге, а к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 40 промышленных парков с общей площадью производственных помещений 250 тысяч квадратных метров, сообщили в городском акимате.
 

Назначен новый руководитель госкорпорации "Правительство для граждан"

08.04.2022, 12:21 14776
Назначен новый руководитель госкорпорации "Правительство для граждан"
Фото: ГК Правительство для граждан
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Сегодня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин представил коллективу госкорпорации "Правительство для граждан" нового председателя правления. Им стал Суйениш Абдильдин, ранее занимавший пост первого заместителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Суйениш Абдильдин в 2011 году окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности "вычислительная техника и программное обеспечение", в 2014 году - Университет Бирмингема в Великобритании. Имеет степень магистра по специальности "компьютерные науки", рассказали в пресс-службе госкорпорации.
 
Трудовую деятельность начал в октябре 2011 года ведущим специалистом АО "Национальные информационные технологии". В 2012 - 2013 годах работал бизнес-аналитиком в ТОО "ЭПАМ Казахстан". С 2014 по 2018 год работал на различных должностях в АО "Казпочта". После чего работал в коммерческих организациях. В 2020 году занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 
С октября 2020 года работал первым заместителем председателя правления "Правительство для граждан". Здесь он курировал вопросы координации фронт-офисов, контроля качества, единого контакт-центра и IT-проектов госкорпорации.
 

Рахметуллин назначен первым заместителем главы МИД РК

08.04.2022, 11:49 15511
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Акана Рахметуллина первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Акан Рахметуллин освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК, сообщает Акорда. 
 
Заместителем министра иностранных дел РК Токаев назначил Адиля Турсунова.
 

В Казахстане снижены тарифы более 120 субъектам, предоставляющим услуги подъездных путей

08.04.2022, 09:39 15981
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Правительством Казахстана продолжается работа по снижению тарифов на услуги предоставления подъездных путей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В начале текущего года первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в рамках поручения главы государства по наведению порядка на подъездных путях поручил провести проверки деятельности субъектов естественных монополий, осуществляющих услуги в сфере подъездных путей, проанализировать обоснованность стоимости услуг и принять меры по снижению тарифов.
 
На первом этапе с 1 февраля текущего года 21 субъекту, осуществляющему услуги предоставления подъездных путей, уже снижены тарифы в среднем на 80% (АО "ЦТС", ТОО "Arman Kala Limited" и другие). 

При этом правительством РК совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжена работа по выявлению недобросовестных субъектов, злоупотребляющих своим положением при предоставлении услуг. 
 

На сегодняшний день во всех регионах страны снижены тарифы более 120 субъектам, предоставляющим услуги подъездных путей. Таким образом, принимаемые меры окажут положительный эффект на конечную стоимость перевозимых товаров (грузов) и существенно снизят расходы предпринимателей по оплате указанных услуг", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 

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