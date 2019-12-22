Токаев назначил послов в ряде государств

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил послов в ряде государства, передает Kazakhstan Today.



По информации пресс-службы Акорды, указом главы государства Василенко Роман Юрьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике.



Сейтимов Нурлан Мусатаевич - чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Эстонской Республике.



Чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Сингапур Арыстанов Аркен Кенесбекович назначен послом в Новой Зеландии по совместительству;



Чрезвычайный и полномочный посол РК в Социалистической Республике Вьетнам Байжанов Ерлан Сапарович получил должность посла в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.



Также распоряжениями главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены: Роман Василенко от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан; Нурлан Сейтимов от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства