Токаев назначил послов в ряде стран

Фото: МО РК
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства за решительные действия в условиях чрезвычайной ситуации начальник отделения дальнего радиомаркерного пункта войсковой части 30153 Министерства обороны Нурлан Ботагарин награжден орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева, сообщает пресс-служба МО РК.
В Актау заслуженную награду младшему сержанту Нурлану Ботагарину в торжественной обстановке вручил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.
Нурлан Ботагарин, поблагодарив за награду, сказал, что не считает себя героем.
Думаю, на моем месте любой человек поступил бы также. В тот момент мной двигало только одно желание: помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти", - добавил он.
Фигура военного человека, запечатленного в фотохронике, - единственное свидетельство присутствия младшего сержанта Нурлана Ботагарина на месте авиакатастрофы самолета азербайджанской авиакомпании Azal под Актау.
О своем участии в спасении пассажиров потерпевшего крушение самолета Нурлан Ботагарин предпочел умолчать. Но на снимках, опубликованных в СМИ, его узнали жители поселка Саина Шапагатова. Так постепенно и выяснилось, что первым на месте происшествия оказался именно военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК. Туда он прибыл сразу после крушения воздушного судна, преодолев на автомобиле километровое расстояние, - на таком удалении от места происшествия он был в момент жесткой посадки самолета.
Ему и сегодня сложно вспоминать все обстоятельства трагедии. В его памяти запечатлелся образ бредущей по полю девочки в белой куртке. Сразу мелькнула мысль: значит, есть живые. Убедившись, что девочка цела, и направив ее в сторону приближавшихся автомобилей, Нурлан Ботагарин кинулся к хвостовой части воздушного судна. Взобравшись на корпус перевернувшегося авиалайнера, он проник вовнутрь салона.
В первый момент, признается Нурлана Ботагарин, было сложно понять, как помочь им, не навредив. Но постепенно он начал вытаскивать пострадавших и передавать их подоспевшим работникам Мангистауской электросетевой компании. Таким образом он эвакуировал из салона около десяти пассажиров.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение
близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали
около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список
погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию
по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут
участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ
, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил
, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал
главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание
, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения
Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили
расследование авиакатастрофы.
Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела
в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
До конца декабря все пострадавшие в авиакатастрофе близ Актау иностранцы были доставлены
на родину.