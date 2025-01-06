Токаев назначил послов в ряде стран

Фото: МО РК

Рассказать друзьям

Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства за решительные действия в условиях чрезвычайной ситуации начальник отделения дальнего радиомаркерного пункта войсковой части 30153 Министерства обороны Нурлан Ботагарин награжден орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева, сообщает пресс-служба МО РК.





В Актау заслуженную награду младшему сержанту Нурлану Ботагарину в торжественной обстановке вручил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.





Нурлан Ботагарин, поблагодарив за награду, сказал, что не считает себя героем.





Думаю, на моем месте любой человек поступил бы также. В тот момент мной двигало только одно желание: помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти", - добавил он.





Фигура военного человека, запечатленного в фотохронике, - единственное свидетельство присутствия младшего сержанта Нурлана Ботагарина на месте авиакатастрофы самолета азербайджанской авиакомпании Azal под Актау.





О своем участии в спасении пассажиров потерпевшего крушение самолета Нурлан Ботагарин предпочел умолчать. Но на снимках, опубликованных в СМИ, его узнали жители поселка Саина Шапагатова. Так постепенно и выяснилось, что первым на месте происшествия оказался именно военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК. Туда он прибыл сразу после крушения воздушного судна, преодолев на автомобиле километровое расстояние, - на таком удалении от места происшествия он был в момент жесткой посадки самолета.





Ему и сегодня сложно вспоминать все обстоятельства трагедии. В его памяти запечатлелся образ бредущей по полю девочки в белой куртке. Сразу мелькнула мысль: значит, есть живые. Убедившись, что девочка цела, и направив ее в сторону приближавшихся автомобилей, Нурлан Ботагарин кинулся к хвостовой части воздушного судна. Взобравшись на корпус перевернувшегося авиалайнера, он проник вовнутрь салона.





В первый момент, признается Нурлана Ботагарин, было сложно понять, как помочь им, не навредив. Но постепенно он начал вытаскивать пострадавших и передавать их подоспевшим работникам Мангистауской электросетевой компании. Таким образом он эвакуировал из салона около десяти пассажиров.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.





С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.





Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.





Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.





Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.





По данным АЗЕРТАДЖ , последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.





Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил , что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.





27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.





Президент провел совещание , на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.





Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.





Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).



