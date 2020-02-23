Токаев назначил послов в Украине, Ираке и Палестине

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов РК в Украине, Ираке и Палестине, передает Kazakhstan Today.

Калетаев Дархан Аманович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Украине", - сообщила пресс-служба Акорды.

Также указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.

Вместе с тем указом главы государства Ордабаев Самат Исламович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Украине, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству.

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