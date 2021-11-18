Система Orphus

Токаев назначил заместителя министра обороны

17.11.2021, 11:46 46495
Токаев назначил заместителя министра обороны
Фото: Национальный университет обороны
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя министра обороны Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан.
 

Он освобожден от должности начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы".

 
Кроме того, президент освободил от должности заместителя министра обороны РК Тимура Дандыбаева. 
 

Комментарии

новости по теме

В Мангистауской области ряд госслужащих привлекли к ответственности за деятельность подчиненных

17.11.2021, 19:55 62857
АКТАУ. 17 НОЯБРЯ - За коррупционные действия подчиненных к дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях недопущения повторных правонарушений на основании норм статьи 200 УПК РК, в государственные органы и организации внесено 33 представления. В организациях, где совершены преступления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, сообщает "Лада".
 

Заместитель руководителя управления полиции Актау получил выговор за превышение должностных полномочий подчиненным сотрудником. Аналогично начальник областного департамента по делам обороны привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и заместителю начальника объявлено предупреждение о неполном соответствии за превышение должностных полномочий подчиненным. Также заместитель начальника Бейнеуского районного отдела полиции привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за превышение должностных полномочий и получение взятки подчиненным", - сообщил первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области Куаныш Мырзагали.

 
Он напомнил, что теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления.
 

Первый руководитель подает в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого", - сказал Куаныш Мырзагали.

 

Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

17.11.2021, 19:44 67366
Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ - 17 ноября в Москве помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета безопасности Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов стабильности и безопасности на пространстве СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, стороны рассмотрели потенциальные угрозы, связанные с развитием ситуации в Афганистане, включая распространение экстремизма и терроризма, рост трансграничной преступности, незаконной миграции, наркотрафика.
 
Состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере регулирования миграции, гражданской защиты и реагирования на ЧС, противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
 
Также в повестку дня были вынесены меры по снижению угроз биологической безопасности, в том числе сопряженных с связанных с использованием биотехнологий.
 
В своем выступлении Асет Исекешев отметил необходимость согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Афганистане, предотвращение острого гуманитарного кризиса и связанного с этим комплекса угроз.
 
Секретарь Совета Безопасности Казахстана подчеркнул растущую значимость практической деятельности по обеспечению экологической и водно-энергетической безопасности в нашем регионе, учитывая, что водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов национальной безопасности. Также была отмечена необходимость обновления подходов в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, характер которых претерпевает серьезные изменения. 
 
Асет Исекешев обратил внимание на важность скоординированных действий по предупреждению биологических рисков, в связи с чем возрастает актуальность реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.
 

Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".

17.11.2021, 18:51 74359
Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности фонда с начала текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний "Самрук-Казына" получила доход на уровне 8981 миллиарда тенге, что на 20% выше запланированного. Операционная прибыль составила 1256 миллиардов тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели. 
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов