Токаев назначил замминистра и ответственного секретаря МИДа

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые назначения в Министерстве иностранных дел, передает Kazakhstan Today.



По информации пресс-службы Акорды, Баймухан Маргулан Бакытулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Польша и назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.



Кроме того, распоряжением главы государства Утенов Аркен Хамитович назначен ответственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахстан.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства