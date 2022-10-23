Токаев: Недопустимо превращать язык и межэтнические отношения в политический инструмент

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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

В своей речи президент отметил, что одним из символов, объединяющих казахстанцев, является государственный язык.

Казахский язык всегда будет государственным языком. Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена. Как я недавно говорил, родной язык - залог единства, другие языки - залог благополучной жизни. Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут", - сказал Токаев.

Он отметил, что язык, межэтнические отношения - это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент.

Политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых соседних государствах. Это не наш путь", - заявил глава государства.

Токаев подчеркнул, что за три с половиной года "благодаря конструктивному диалогу и гражданской консолидации мы добились ощутимых успехов в политической модернизации и демократизации страны. Сумели серьезно укрепить систему защиты прав человека".

Запущен процесс кардинальной трансформации и обновления государственного аппарата. Значительно расширена возможность для созидательной общественной активности и политического участия.

Мы предприняли решительные шаги для повышения качества жизни граждан, демонополизации экономики, развития честной и открытой конкуренции. Проголосовав на республиканском референдуме за поправки в Конституцию, мы придали ей дух истинной справедливости и подлинной демократии", - сказал он.

По словам президента, Казахстан последовательно укрепляет свою роль в региональной и глобальной политике, неизменно продвигая ценности мира и сотрудничества, взаимного уважения и доверия.

В условиях беспрецедентной геополитической напряженности мы твердо придерживаемся фундаментальных принципов миролюбивого и конструктивного внешнеполитического курса. Многие духовные лидеры, крупные государственные деятели, выдающиеся ученые и бизнесмены неизменно подчеркивают наш уникальный вклад в построение гармоничного будущего и устойчивый прогресс человечества. Все это стало возможным благодаря единству и сплоченности нашего народа, стабильности и согласию в обществе", - высказался Токаев.