Токаев: некоторые зарубежные силы намерены посеять раздор в Казахстане

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СЕМЕЙ. 30 СЕНТЯБРЯ - В своем выступлении перед общественностью Абайской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупредил о возможности проведения дезорганизации внутри страны силами из-за рубежа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сейчас в стране началась большая политическая кампания. Конечно, после выборов будут разные дискуссии. Кроме того, могут появиться люди, которые спорят об интересах страны и распространяют дезинформацию. Мы должны быть осторожны с этим", - высказался президент.
Он отметил, что после объявления выборов распространялись различные фейки, усилились кибератаки.
Это не просто так. Некоторые силы намерены организовать подобные действия из-за рубежа и посеять раздор внутри страны. Они хотят помешать позитивным изменениям в Казахстане", - акцентировал глава государства.
Он отметил, что результаты референдума в этом году доказали правильность выбранных ориентиров.
Общественность поддержала предложенные изменения в Конституцию. Конституционная реформа стала важным шагом на пути политической модернизации. Укрепился баланс между ветвями власти (…) Это будет президентская республика", - сказал Токаев.
Закрепление конституционной нормы об однократном семилетнем президентском сроке стало еще одной важной для будущего нашего государства инициативой, продолжил президент.
Я убежден, это решительный шаг на пути к демократии, который откроет дорогу новому поколению политиков. В целом все проводимые реформы направлены на всестороннюю модернизацию страны и устойчивое общественное развитие", - рассказал он.
Токаев подчеркнул, что президент во главе страны должен быть компетентным и сильным.
В противном случае мы можем столкнуться с беспорядками, как в некоторых других странах. А такая ситуация заставит народ страдать", - добавил он.
Напомним, кибератаки на казахстанский сегмент интернета продолжаются на протяжении нескольких дней. Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и на инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета. В АО "Государственная техническая служба" предполагают, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.