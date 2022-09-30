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На Казнет продолжаются масштабные кибератаки

29.09.2022, 13:44 4441
На Казнет продолжаются масштабные кибератаки
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - АО "Государственная техническая служба" сообщает, что сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединений во всех регионах страны. На данный момент техническими специалистами АО "ГТС" ведутся работы по нейтрализации угроз", - сообщили в Гостехслужбе.

 
Напомним, кибератаки на казахстанский сегмент интернета продолжаются на протяжении нескольких дней. Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и на инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета.
 
В компании предполагают, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.
 

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Космический корабль "Союз МС-21" успешно приземлился в Казахстане

29.09.2022, 18:52 2901
Космический корабль "Союз МС-21" успешно приземлился в Казахстане
Фото: Роскосмос
МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ - Экипаж пилотируемого корабля "С.П. Королев" ("Союз МС-21") вернулся на Землю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Спускаемый аппарат приземлился 147 км юго-восточнее Жезказгана в 16.57 по времени Алматы, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
 
Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-21" из спускаемого аппарата.
 

Глава МЦРИАП заявил об отказе от ЭЦП

28.09.2022, 20:27 7351
Глава МЦРИАП заявил об отказе от ЭЦП
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в ходе одной из панельных сессий международного форума Digital Bridge 2022, посвященной цифровым технологиям и бизнесу, критически высказался об удобстве использования ЭЦП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала. Надо ходить куда-то, брать ее, устанавливать дополнительные приложения и так далее. Меня это, как министра цифрового развития, точно не устраивало. Поэтому благодаря людям, которые здесь сидят, добились того, что стал широко использоваться QR", - сказал Багдат Мусин.

 
По словам министра, открыв в eGov Mobile QR-подписание, можно навести на любой QR-код - и подписание происходит. Не надо нигде ЭЦП хранить, на флешке ее носить, на компьютере ее записывать.
 

Цифровая платформа Nusuk поможет планировать поездки в Мекку и Медину

28.09.2022, 18:12 9036
Фото: Nusuk
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Министерство хаджа и умры объявило 26 сентября в Астане о запуске платформы Nusuk, которая предлагает всем паломникам и посетителям простой в использовании портал для планирования поездок в Мекку и Медину, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эта электронная платформа призвана повысить удобство для мусульман, посещающих Королевство Саудовская Аравия со всего мира, и облегчить процедуры прибытия паломников для совершения умры (малого паломничества в Мекку).
 
Nusuk - это инициатива Pilgrim Experience Program (программа "Опыт паломника"), являющаяся частью стратегии Саудовской Аравии Vision-2030. Данная стратегия ставит задачу по упрощению процедуры паломничества и предоставления услуг всем иностранным туристам на высочайшем уровне.
 
Министр хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа отметил, что запуск платформы сделает поездки паломников в Саудовскую Аравию богаче и интереснее.
 

Мы рады познакомить вас с новой программой по предоставлению сервиса для паломников - таким образом мы хотим сделать их поездки богаче и интереснее. Мы разработали программу по упрощению процесса получения визы. И теперь граждане Казахстана смогут получить визу в электронном формате и даже уже по прибытии в Саудовскую Аравию. Теперь они смогут посетить обе святыни, а также любой город нашего государства", - сказал он в ходе представления платформы в столице Казахстана.

 
По его словам, платформа Nusuk является продолжением работы по улучшению качества услуг, предоставляемых паломникам, за счет использования новейших технологий.
 
В тот же день, 26 сентября, в Алматы председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы встретился с его превосходительством министром хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком бен Фаузаном бин Мухаммадом Аль-Рабиа. На встрече обсуждались вопросы качественной организации хаджа и умры. Наурызбай кажы Таганулы представил министру свои предложения по созданию благоприятных условий для казахстанских паломников.
 
В частности, верховный муфтий заострил внимание на таких вопросах, как фиксирование определенной стоимости услуги авиаперевозки паломников по выгодной для населения цене, предоставление скидки на стоимость проживания в гостинице, максимальное повышение качества обслуживания, оптимизирование системы оплаты и другие вопросы.
 
Министр отметил, что отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией развиваются очень динамично. По его словам, визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в июле текущего года в Саудовскую Аравию был очень плодотворным, с подписанием множества двусторонних соглашений.
 

Мы думаем, что в будущем эти соглашения придадут импульс развитию наших отношений", - сказал Тауфик бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа.


Еще одним свидетельством, что отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией являются очень тесными, министр назвал то, что он посетил нашу республику уже второй раз с момента назначения на свою должность.
 

Также доводом для тесных отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией является то, что граждане Казахстана могут совершить визит в Саудовскую Аравию, получив электронную визу через сайт или по прибытии в Саудовскую Аравию. Мы с правительством Республики Казахстан прорабатываем все эти вопросы, а также идут переговоры с саудовской авиакомпанией Flynas и в 2023 году уже будут новости в этом направлении", - сказал он.

 
Министр отметил, что казахстанцы могут получить электронную визу в течение нескольких минут. По его словам, электронную визу в Саудовскую Аравию могут получить не только мусульмане, но и представители других вероисповеданий. Меры по стимулированию иностранного туризма привели к тому, что количество туристов из Казахстана выросло и достигло с начала текущего года 36 тысяч человек.
 

Правительство его высочества короля Салмана придает большое внимание увеличению количества туристов со всего мира, чтобы они могли посетить два святых города нашего королевства - Мекку и Медину. Поэтому мы очень рады приветствовать всех мусульман, а также всех граждан Республики Казахстан, чтобы они приехали в наше королевство, посетили два святых города, а также другие города нашего королевства", - сказал Тауфик бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа.

 
Отметим, что платформа Nusuk предоставляет информацию и широкий спектр услуг для паломников и посетителей, позволяя им совершать ритуалы умры с легкостью и комфортом. Она также повысит качество предоставляемых услуг и обогатит религиозный и культурный опыт посетителей в рамках достижения Саудовской Аравией целей Vision-2030.
 

Стартовавший с Байконура корабль "Союз МС-22" пристыковался к МКС

22.09.2022, 08:03 15621
БАЙКОНУР. 22 СЕНТЯБРЯ - Стартовавший с Байконура корабль "Союз МС-22" пристыковался к МКС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В среду, 21 сентября 2022 года, в 16:54:49,531 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" ("К.Э. Циолковский") и экипажем 68-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", - сообщили в Роскосмосе.

 
Выведение "Союза МС-22" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
 
В составе экипажа - космонавты госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.
 
В 20.06 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-22" ("К.Э. Циолковский") с экипажем 68-й длительной экспедиции причалил к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции.
 
На МКС их ждут космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.
 
В ходе 68-й длительной экспедиции на МКС с плановой продолжительностью 188 суток намечаются пять выходов в открытый космос по российской программе, прибытие российских грузовых кораблей "Прогресс МС-21" и "Прогресс МС-22" и проведение научно-прикладных исследований.
 
Это был 13-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году и пятый - с космодрома Байконур. Для "Союза-2.1а" данный полет стал 55-м, для кораблей семейства "Союз" - 172-м в истории. Ракета "Союз-2.1а" изготовлена ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Союз МС-22" - ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева (входят в Роскосмос).
 

Чистый дом без хлопот с беспроводными вертикальными пылесосами LG CordZero™ серии A9

19.09.2022, 10:00 19971
Чистый дом без хлопот с беспроводными вертикальными пылесосами LG CordZero™ серии A9
Фото: LG
Преимущества домашней уборки с помощью беспроводных пылесосов перед проводными моделями известны всем, однако современные беспроводные пылесосы LG CordZero™ популярной серии A9 превращают процесс наведения порядка в приятное и быстрое занятие. 
 
Все модели этой серии оснащаются мощным инверторным двигателем LG Smart Inverter Motor с 10-летней гарантией. Он формирует мощный вихревой поток и с помощью технологии Axial Turbo Cyclone™ эффективно разделяет пыль и мусор на фракции внутри вакуумных циклонных камер. Пылесосы серии A9 оснащены удобной ручкой с возможностью управления одной рукой, а телескопическая трубка позволяет отрегулировать длину под свой рост.
 
Флагманский пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9T-ULTRA2 из премиальной линейки LG Objet Collection обладает изящным дизайном, впечатляющими характеристиками и поставляется в максимальной комплектации сменными насадками. 
 
Поставляемая с A9T-ULTRA2 станция All-in-One™ позволяет хранить пылесос с насадками, использовать ее как подставку для аксессуаров, а также заряжать два аккумулятора одновременно. При установке пылесоса станция автоматически и бесконтактно очищает пылесборник, а встроенные ультрафиолетовые светодиоды UVC производят дезинфекцию, препятствуя распространению бактерий внутри мешка¹.
 
Второй флагман серии - LG CordZero™ Kompressor™ A9K-MAX1 комплектуется универсальной зарядной станцией с тремя вариантами размещения - на стене, вертикально или горизонтально на полу. Оба флагмана обеспечивают мощность всасывания до 200 Вт и поддерживают технологию Kompressor™, которая спрессовывает пыль и мусор в пылесборнике, уменьшая их до 2,4 раза². 
 
Эти модели поставляются с двумя батареями для уборки на протяжении до 120 минут³. A9T-ULTRA2 комплектуется шестью, а A9K-MAX1 пятью различными насадками.
 
Флагманские A9T-ULTRA2 и A9K-MAX1 поддерживают подключение к экосистеме умного дома LG. При активации в приложении LG ThinQ™ пользователю доступно получение уведомлений о необходимости очистки фильтра или зарядки аккумулятора, а также ведение журнала уборки и проведение дистанционной диагностики.
 
Все современные пылесосы серии LG CordZero™ A9 оснащены 5-ступенчатой системой фильтрации, удерживающей до 99,97% пыли размером от 0,3 мкм⁴. 
 
В Казахстане также доступны модели LG CordZero™ A9N-PRIME и A9N-CORE с мощностью до 160 Вт. Они комплектуются одним мощным литий-ионным аккумулятором, заряда которого достаточно для уборки на протяжении до 50 минут в нормальном режиме. A9N-CORE комплектуется универсальной зарядной станцией, зарядная станция A9N-PRIME имеет настенный крепеж. 
 
Материал предоставлен LG Magazine.
 
# # #
 
1. Протестировано KRIBS в соответствии с протоколом LG. Скорость роста бактерий может варьироваться в зависимости от условий. 
 
2. Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли.
 
3. По результатам внутреннего тестирования LG.
 
4. Подтверждено тестом ASTM F1977-04 (2017) в режиме "турбо". Эффективность может отличаться в зависимости от условий.
 

Хакеры взломали сайт ОДКБ

14.09.2022, 19:13 26056
МОСКВА. 14 СЕНТЯБРЯ - 13 сентября около 23.00 подвергся DDOS-атаке официальный сайт ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 года доступ был невозможен, сообщает пресс-служба организации.
 
В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных.
 

Премиальная бытовая техника LG Objet Collection™: современный дизайн, лучшие технологии

17.08.2022, 10:00 41906
Премиальная бытовая техника LG Objet Collection™: современный дизайн, лучшие технологии
Ассортимент премиальной дизайнерской бытовой техники LG Objet Collection™ в Казахстане представлен холодильными и морозильными камерами, системой ухода за одеждой LG WashTower® и беспроводным вертикальным пылесосом LG CordZero®. Продукты LG Objet Collection™ отличаются уникальным оформлением, каждое можно подключить к экосистеме умного дома LG ThinQ™. 
 
У холодильников и морозильных камер LG Objet Collection можно менять стеклянные панели, комбинируя разные цветовые оттенки1. В холодильниках представлена технология DoorCoooling+™ для быстрого охлаждения дверных корзин и всей камеры, а система LINEARCooling™ помогает поддерживать равномерную температуру. Система фильтрации LG Hygiene Fresh+™ удаляет из воздуха до 99,9%2 вредоносных веществ и бактерий.
 
Многодверные холодильники LG Objet InstaView™ GR-A24FQAKM и GR-X24FQEKM позволяют заглянуть внутрь без открытия дверцы - нужно лишь дважды постучать по стеклу, чтобы оно стало прозрачным.

 
Холодильники LG Objet GC-B401FAPM и GC-B401FEPM, а также морозильные камеры LG Objet GC-B404FAQM и GC-B404FEQM отличаются минималистичным дизайном. В холодильниках есть отсек Fresh Balancer™ с оптимальной влажностью для разных типов продуктов, а морозильные камеры с функцией Express Freeze способны быстро замораживать продукты ледяным воздухом.

 
Вертикальная система ухода за одеждой LG WashTower® Objet W1S1CVKK2HM с удобной центральной панелью управления оснащена технологией AI DD™, с помощью которой искусственный интеллект подбирает оптимальный цикл стирки, оценивая объем загрузки и свойства ткани3. Технология TurboWash™ 360° эффективно распределяет воду и моющие средства благодаря пяти распылителям воды. 

 
Гипоаллергенный цикл Allergy Care устраняет до 99,99%4 бактерий и других аллергенов. Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter Heat Pump™ температура сушки не превышает 50°C, и вещи из натуральных волокон не дают усадки.
 
Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Objet A9T-ULTRA2 с зарядной базой "Все в Одном" способен до 2,4 раза5 спрессовывать мусор в пылесборнике благодаря технологии Kompressor™. При подключении к зарядной базе производится автоматическая бесконтактная очистка пылесборника и обеззараживание ультрафиолетом.

 
Материал предоставлен LG Magazine

1 Варианты цветов и материалов могут отличаться в зависимости от страны.
2 Подтверждено Intertek, протокол испытания на соответствие ISO 27447. Результаты могут отличаться в реальных условиях.
3 Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, и толщину материала. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от модели.
4 Сертифицирован Корейским научно-исследовательским институтом по испытаниям одежды (KATRI) на способность удалять 99,99% золотистого стафилококка, синегнойной палочки и клебсиеллы пневмонии в паровом санитарном цикле.
5 Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий.

 

Токаеву представили новый уникальный аппарат для ранней диагностики рака

15.08.2022, 15:02 44146
Токаеву представили новый уникальный аппарат для ранней диагностики рака
Фото: telegram/Борт№1
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Медицинский центр управления делами президента РК, где ознакомился с новыми объектами - Центром ядерной медицины и лечебно-диагностическим блоком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Посещение началось с осмотра Центра ядерной медицины, открытие которого намечено на предстоящий сентябрь. Запуск центра позволит на ранних стадиях выявлять труднодиагностируемые раковые заболевания, кардиологические и неврологические патологии, а также создать условия для значительного снижения очереди пациентов на исследования. Услуги будут доступны всем казахстанцам, имеющим направление на лечение", - сообщает Акорда

 
Особенность нового диагностического блока - позитронный эмиссионный компьютерный томограф. 
 

Уникальность данного аппарата заключается в высокой скорости сканирования и повышении качества диагностики, что существенно позволит увеличить количество исследований пациентов с 3 до 7 тысяч в год. В странах Центральной Азии и СНГ аналогов данному аппарату нет", - сообщает сайт президента.


Также главу государства проинформировали о других возможностях Центра ядерной медицины, в том числе циклотронном комплексе, который позволит наладить производство 9 радиофармпрепаратов, 8 из этих препаратов ранее не производились в Казахстане. 
 
Токаев осмотрел новый кардиодиагностический блок, имеющий 7 терапевтических отделений для лечения и реабилитации пациентов со сложными заболеваниями.
 
Президент провел беседу с врачами и учеными, отметив, что открытие Центра ядерной медицины является знаковым событием. Он высказал уверенность в том, что его деятельность послужит укреплению здоровья граждан и повышению доступности новейших медицинских технологий для казахстанцев.
 

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