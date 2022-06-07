Токаев: необходимо пересмотреть законодательство, способствовавшее концентрации ресурсов в руках узкой группы
06.06.2022, 21:17 11456
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с моим Указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов", - сказал Токаев в своем обращении к народу Казахстана.
Он подчеркнул, что будет продолжена системная работа по полной модернизации и дебюрократизации государственного аппарата.
Мы должны построить передовое государство, отвечающее ожиданиям и запросам всего общества. Эффективность системы управления будет определяться достигнутыми результатами. Приоритетом работы государственного аппарата должно стать тесное взаимодействие с бизнесом, общественными организациями и гражданами. Это позволит принимать решения в интересах страны и повысить качество услуг, предоставляемых населению. Деятельность государственных служащих должна стать максимально открытой и действительно подотчетной гражданам. Государственная служба - это особая ответственность перед своим народом, а не место для личного обогащения", - сказал президент.
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В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу - президент РК
06.06.2022, 21:05 11031
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В обращении к народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев высказался о реформировании правоохранительной и судебной систем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений", - сказал Токаев.
Он сообщил, что конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны будут представлены на открытии очередной сессии парламента в сентябре текущего года.
Глава государства отметил, что конституционная реформа открывает возможности для модернизации всей правовой сферы. Парламенту и правительству на основе принятых в Конституцию поправок предстоит внести соответствующие изменения в законодательство.
В Казахстане необходимо с учетом мирового опыта разработать реформы, направленные на построение эффективных правовой и судебной систем. Мы видим растущий спрос со стороны общества и бизнеса на защиту своих прав и законных интересов. Казахстану необходима правовая система, обеспечивающая максимальную защиту прав и интересов граждан и предпринимателей. В законодательстве не должно быть норм, препятствующих стабильному развитию страны. Все сомнительные и не отвечающие современным требованиям нормы должны быть отменены", - добавил Токаев.
Президент подчеркнул, что реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан.
Глава государства обратился к народу Казахстана
06.06.2022, 20:36 12171
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Полный текст обращения президента к народу опубликовала пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уважаемые соотечественники!
Вчера в нашей стране произошло знаменательное историческое событие. Наша страна вступила в новый этап развития. Подавляющее большинство граждан поддержало предложенные изменения в Конституцию. Референдум был проведен на высоком уровне. Это подтверждают международные и отечественные наблюдатели. Конституционная реформа заинтересованно обсуждалась в обществе. Голосование было проведено в полном соответствии с демократическими требованиями. Не было никакого принуждения. Результат референдума стал наглядным символом политического обновления. Наши граждане проявили высокую ответственность и патриотизм. Мы продемонстрировали, что едины в построении Нового, Справедливого Казахстана. Конституционные поправки кардинально преобразуют основы нашей государственности и придадут новый импульс развитию всего общества. Я признателен всему нашему народу за поддержку и активное участие в референдуме. Также хотел бы поблагодарить граждан и многочисленные общественные организации, которые приняли участие в разъяснении вносимых в Конституцию изменений.
Референдум стал важной вехой в истории нашей страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент.
Изменения в Основной закон - это не конечная стадия, а только начало наших реформ. Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними. Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства. Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции.
Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию. Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно-логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему.
Главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность. Только так мы сможем создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику. Такая экономика будет нацелена на справедливое распределение доходов, создание качественных рабочих мест, неуклонное повышение уровня жизни и полноценную самореализацию всех граждан.
Будет продолжена системная работа по полной модернизации и дебюрократизации государственного аппарата. Мы должны построить передовое государство, отвечающее ожиданиям и запросам всего общества. Эффективность системы управления будет определяться достигнутыми результатами. Приоритетом работы государственного аппарата должно стать тесное взаимодействие с бизнесом, общественными организациями и гражданами. Это позволит принимать решения в интересах страны и повысить качество услуг, предоставляемых населению. Деятельность государственных служащих должна стать максимально открытой и действительно подотчетной гражданам. Государственная служба - это особая ответственность перед своим народом, а не место для личного обогащения.
Конституционная реформа открывает возможности для модернизации всей правовой сферы. Парламенту и Правительству на основе принятых в Конституцию поправок предстоит внести соответствующие изменения в законодательство. В Казахстане необходимо с учетом мирового опыта разработать реформы, направленные на построение эффективных правовой и судебной систем. Мы видим растущий спрос со стороны общества и бизнеса на защиту своих прав и законных интересов. Казахстану необходима правовая система, обеспечивающая максимальную защиту прав и интересов граждан и предпринимателей. В законодательстве не должно быть норм, препятствующих стабильному развитию страны. Все сомнительные и не отвечающие современным требованиям нормы должны быть отменены.
Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. В соответствии с моим Указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов. Мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека.
В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений. Конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны я представлю в своем выступлении на открытии очередной сессии Парламента в сентябре текущего года.
Наша основная задача - укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения. Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау - колыбели нашей нации. Таким образом, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства.
Действительно, судьба Родины находится в руках каждого из нас. Нам предстоит кардинально трансформировать систему общественных и личных ценностей. Только так мы сможем осуществить радикальные преобразования во всех сферах.
Самое главное богатство Нового Казахстана - это его народ, а наша главная цель - создать условия для счастливой жизни людей. Каждый гражданин должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста.
Пустые обещания и красивые слова ни к чему не ведут. Для меня превыше всего конкретная работа и реальные изменения. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели. Результаты референдума открывают совершенно новую главу в истории нашей государственности. Сделав свой выбор, наш народ показал волю к созиданию и стремление к радикальным переменам. Нам предстоит еще многое сделать для развития страны. Я абсолютно убежден в том, что вместе мы обязательно достигнем поставленных целей.
Сегодня открылась новая эпоха в истории Независимого Казахстана. Пусть крепнет наше единство на этом пути!
Вместе мы построим Новый Казахстан!
Вместе мы приложим все усилия во имя процветания Нового Казахстана!
Президент принял ветерана органов внутренних дел
06.06.2022, 19:26 13431
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял государственного деятеля и ветерана органов внутренних дел Каирбека Сулейменова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе беседы Каирбек Сулейменов поделился видением дальнейших перспектив развития правоохранительной системы и гражданского общества, в том числе в контексте реализации всесторонних масштабных реформ в нашей стране. Он также высказал ряд предложений по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба Акорды.
Токаев выступит с обращением к народу
06.06.2022, 18:53 14166
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - 6 июня в 20.00 в эфире республиканских телеканалов президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана по результатам прошедшего 5 июня референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане 5 июня. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей.
Мирзиёев и Жапаров поздравили Токаева с успешным проведением референдума
06.06.2022, 18:52 14596
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Президент Казахстана провел телефонные переговоры с лидерами Кыргызстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума и приветствовал начало нового этапа развития Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава нашего государства поблагодарил Садыра Жапарова за поздравление и активное участие в референдуме миссии наблюдателей из Кыргызстана. Президент Казахстана сообщил, что в процессе строительства Нового Казахстана особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению сотрудничества с братским Кыргызстаном.
Собеседники отметили, что итоги недавних переговоров в Бишкеке подтвердили высокий уровень казахско-кыргызских отношений и определили новые горизонты стратегического партнерства двух стран. В настоящее время правительства Казахстана и Кыргызстана работают над реализацией достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
В ходе состоявшегося по инициативе узбекской стороны телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане.
Глава нашего государства выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поздравления, отметив, что конституционные реформы нацелены на модернизацию политической и экономической жизни страны.
Президент Казахстана отметил участие в процессе наблюдения за ходом референдума представительной делегации из Узбекистана.
Лидеры двух государств с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Этому способствует активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран. Динамично растут объемы двустороннего товарооборота, который по итогам первого квартала вырос на 30 % и уже превысил 1 млрд долларов.
Пользователям ИС ЭСФ нужно установить новую версию NCALayer
06.06.2022, 17:18 16241
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В связи с выходом 6 июня 2022 года обновленной версии NCALayer 1.3 необходимо произвести переустановку приложения до новой версии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Переустановку нужно произвести всем пользователям информационной системы "Электронные счета-фактуры", сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
В КГД представили пошаговую инструкцию. Налогоплательщикам необходимо скачать обновленную версию NCALayer 1.3 и следовать инструкции:
Шаг 1. Необходимо удалить предыдущую версию NCALayer с вашего компьютера.
Шаг 2. Установить обновленную версию NCALayer 1.3 на компьютер по ссылке.
Шаг 3. Осуществить вход в установленный NCALayer версии 1.3.
Шаг 4. После запуска программного обеспечения NCALayer необходимо в нижнем правом углу экрана нажать правой кнопкой мыши на иконку NCALayer и выбрать "Управление модулями".
Шаг 5. В открывшемся списке модулей выбрать "Модуль ЭСФ" и нажать на кнопку "Установить модуль", в результате модуль будет установлен на компьютер пользователя.
Шаг 6. NCALayer запросит перезапуск программного обеспечения. Нажмите на кнопку "Перезапустить".
В результате обновленная версия модуля ЭСФ будет установлена в новой версии NCALayer, и вы сможете начать работу на веб-портале ИС ЭСФ.
Нужна немедленная передача всех госкомпаний из рук чиновников в прямую собственность народа - НПК
06.06.2022, 16:44 16611
Фото: qhp.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Народная партия Казахстана объявила о разработке закона по реализации конституционной нормы "земля и недра принадлежат народу", передает KAZAKHSTAN TODAY.
4 апреля Народная партия Казахстана объявила и официально направила в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию инициативу о том, что народ, а не государство, является собственником земли и природных ресурсов. Поправка Народной партии принята и является важнейшей для восстановления социальной справедливости. Теперь ключевой задачей, стоящей перед казахстанцами после референдума, является законодательная и практическая реализация принятой нормы Конституции. Нужна немедленная передача всех государственных компаний, в первую очередь фонда "Самрук-Казына", из рук чиновников в прямую собственность народа", - говорится в заявлении Народной партии Казахстана.
В партии отметили, что "правительство неспособно эффективно управлять государственными активами. За годы своего существования фонд "Самрук-Казыны" получал из бюджета гораздо больше, чем выплачивал дивиденды. С 2008 года взносы в уставный капитал Фонда из бюджета составили 1,8 трлн тенге, а дивиденды, который выплатил Фонд в бюджет, - всего 450 млрд тенге".
Мы, как Народная партия Казахстана, объявляем о начале публичной разработки народного закона по реализации конституционной нормы "земля и недра принадлежат народу". Мы призываем всех неравнодушных граждан, особенно правоведов, экономистов, финансистов, принять участие в его написании. Мы приглашаем партии Amanat, "Ак жол", а также непарламентские партии, в том числе еще не зарегистрированные, к совместной работе по разработке этого народного закона", - отмечается в заявлении.
В НПК считают, что благодаря народному закону каждый казахстанец сможет напрямую получать доходы от народной собственности, а именно дивиденды от государственных компаний.
Также закон должен предусматривать механизм пересмотра итогов несправедливой приватизации и возврат таких активов из рук олигархов в народную собственность.
Кроме того, в связи с принятыми изменениями Конституции и до разработки нового закона мы требуем, чтобы правительство остановило приватизацию государственных компаний. В текущем и следующем годах планируется выставить на приватизацию порядка 40 предприятий фонда "Самрук-Казына", включая "КазМунайГаз", Air Astana, QazaqGaz и др. В текущих условиях они будут проданы по дешевой цене, что принесет народу лишь убытки. Народные активы не должны снова уйти олигархам", - подчеркивают в Народной партии.
Кроме того, в партии отмечают, что до конца года нужно вернуть в страну незаконно вывезенные за рубеж финансовые средства, которые также должны стать собственностью народа. Это порядка $140 млрд долларов США.
Давайте вместе строить справедливый Казахстан, совместно управлять народной собственностью, чтобы каждый казахстанец получал выгоды от богатств нашей страны", - добавили в партии.
Напомним, 5 июня состоялся референдум по поправкам в Конституцию.
По предварительным данным, явка граждан составила 68,6% от общего числа граждан, включенных в списки. Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, были включены 11 734 642 человека. В голосовании приняли участие 7 986 293 человека. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18%, а это 6 163 863 человека. Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66%, или 1 490 475 человек.
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона.
Одну из поправок предлагается внести в пункт 3 статьи 6 Конституции. В новой редакции он будет выглядеть следующим образом: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом".
Референдум-2022: 77,18% проголосовавших казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
06.06.2022, 10:29 17391
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Завершился подсчет на всех 10 012 участках. Референдум в соответствии с конституционным законом считается состоявшимся, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров.
Всего, по его словам, в референдуме приняли участие 7 986 293 человека, или 68,06% от числа граждан, имеющих право принимать участие в референдуме.
Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6 163 863 человека", - сказал Абдиров, озвучивая предварительные итоги подсчета.
Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66% от принявших участие в голосовании, или 1 490 475 человек.
Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответа, то есть признанных действительными, однако не учитываемых по закону, при подсчете голосов составило 1,08%, или 125 850 бюллетеней. Остальные бюллетени неустановленного образца, либо в которых невозможно определить голоса, признаны по закону недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58%, или 206 096 бюллетеней. Это были предварительные результаты голосования", - заключил спикер.
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.
Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?