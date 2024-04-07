Токаев о паводках: Это беспрецедентное стихийное бедствие

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Уральск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После облета подтопленных территорий Западно-Казахстанской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы-гимназии имени Кажыма Жумалиева в районном центре Каратобе, - После облета подтопленных территорий Западно-Казахстанской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы-гимназии имени Кажыма Жумалиева в районном центре Каратобе, проинформировали в пресс-службе президента.





Я специально приехал, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Это беспрецедентное стихийное бедствие, поэтому мы должны сплотиться и общими силами противостоять ему. Государство, правительство протянут руку помощи, будет оказана материальная и финансовая помощь. Не беспокойтесь об этом, все наладится", - заверил Токаев.





Он ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи и встретился с жителями близлежащих сел, эвакуированных после наводнения.





В беседе с гражданами Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что паводков такого масштаба в прошлом не было. По его словам, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными. Президент заверил сельчан, что государство примет все необходимые меры по компенсации потерь.





В ходе встречи местные жители обратились с просьбой построить мосты на реках Жаксыбай и Калдыгайты, а также отремонтировать дамбы, расположенные у населенных пунктов. Глава государства дал соответствующее поручение правительству. Он также подчеркнул, что паводковую воду необходимо использовать во благо народа.



