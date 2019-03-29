Токаев обозначил дальнейшие перспективы отношений с Россией

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с помощником президента России Андреем Фурсенко, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-служб Акорды, на встрече Токаев отметил важность казахстанско-российского партнерства и союзничества в обеспечении долгосрочных национальных интересов двух стран.

Первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивает, что отношения между Казахстаном и Россией являются эталонными. Поэтому моя обязанность как главы государства состоит в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества, основы которого были заложены нашими лидерами - Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Владимиром Владимировичем Путиным", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В контексте предстоящего официального визита в Российскую Федерацию глава государства отметил, что в ходе переговоров на высшем уровне также будут обсуждаться вопросы образования, науки, технологического и культурного обмена.

В свою очередь, Фурсенко проинформировал об итогах его визита в Нур-Султан.

"Мы провели конструктивные и интересные переговоры, посетили Национальный центр биотехнологий, Назарбаев Университет, сенат парламента. Сегодня между нашими странами осуществляется достаточно успешное сотрудничество в научной сфере. Есть общие приоритеты и потенциал развития в данном направлении", - отметил помощник президента РФ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства