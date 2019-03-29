Токаев обозначил дальнейшие перспективы отношений с Россией

По информации пресс-служб Акорды, на встрече Токаев отметил важность казахстанско-российского партнерства и союзничества в обеспечении долгосрочных национальных интересов двух стран.
Первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивает, что отношения между Казахстаном и Россией являются эталонными. Поэтому моя обязанность как главы государства состоит в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества, основы которого были заложены нашими лидерами - Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Владимиром Владимировичем Путиным", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В контексте предстоящего официального визита в Российскую Федерацию глава государства отметил, что в ходе переговоров на высшем уровне также будут обсуждаться вопросы образования, науки, технологического и культурного обмена.
В свою очередь, Фурсенко проинформировал об итогах его визита в Нур-Султан.
"Мы провели конструктивные и интересные переговоры, посетили Национальный центр биотехнологий, Назарбаев Университет, сенат парламента. Сегодня между нашими странами осуществляется достаточно успешное сотрудничество в научной сфере. Есть общие приоритеты и потенциал развития в данном направлении", - отметил помощник президента РФ.
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