Токаев обозначил задачи для дальнейшего прогресса Центральной Азии

Фото: Акорда

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, - В Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает Акорда.





В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что в текущих непростых геополитических и экономических реалиях крайне важно сохранить высокую динамику развития сотрудничества в регионе. Он обозначил ряд актуальных задач, решение которых будет способствовать дальнейшему прогрессу Центральной Азии.





Актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. В последние годы в этом направлении достигнуты ощутимые результаты. Планомерно увеличивается объем внутрирегиональной торговли, достигший 11 млрд долларов. Глава государства отметил важность наращивания товарооборота и его доведения до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.





Новыми точками роста экономик наших стран могут стать совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества в регионе уже имеются. Речь идет о Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, Рогунской ГЭС в Таджикистане, газовых проектах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, строительстве новых транспортных коридоров и ряде других важных проектов. Приоритетным является развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах. Необходимо подкрепить наше всестороннее партнерство новыми договоренностями в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, строительство", - сказал президент.





По его мнению, большое значение имеет дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала региона, а также принятие комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.





Особое место здесь отводится таким проектам, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор Север - Юг, инициатива "Пояс и путь", в которые в той или иной степени вовлечены все страны Центральной Азии. Благодаря совместным усилиям последовательно наращивается потенциал железнодорожной магистрали Казахстан - Туркменистан - Иран. На сегодня это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Перспективным считаем строительство Трансафганской железной дороги, открывающей доступ на рынки Южной Азии. Казахстан проводит масштабную внутреннюю работу в транспортно-транзитной сфере. До 2030 года наша страна планирует модернизировать 11 тысяч км и построить более 5 тысяч км новых железных дорог", - сообщил глава государства.





Еще одним из ключевых вопросов региональной повестки в выступлении было названо рациональное использование водно-энергетических ресурсов. Президент Казахстана полагает, что требуется выработка новой консолидированной водной политики, основанной на равноправном и справедливом водопользовании, неукоснительном выполнении взаимных обязательств.





В основу многостороннего водного сотрудничества могут лечь инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и учреждению Водно-энергетического консорциума для стран Центральной Азии. Актуальными задачами являются цифровизация распределения и учета воды, внедрение технологий космического мониторинга, выстраивание системной научной работы", - подчеркнул глава государства.





По итогам VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президентами подписаны следующие документы:





1. Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;





2. Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040";





3. Решение VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии "О награждении Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича Почетным Знаком Глав государств Центральной Азии".





Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:





1. Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы;





2. План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.





В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии членами официальных делегаций подписаны следующие документы:





1. Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;





2. Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;





3. Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.