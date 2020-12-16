Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в преддверии Дня независимости страны, передает Kazakhstan Today.

По словам главы государства, 29-й год Независимости выдался сложным, драматичным, нестандартным.

Подобные судьбоносные испытания не выпадают на долю каждого поколения. Уверен, в будущем потомки по достоинству оценят наши усилия. Пройдя суровую закалку глобальным кризисом, мы будем ставить перед собой еще более смелые цели и задачи. Предстоящий год станет для нас рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия Независимости нашей Родины", - отметил Токаев.

Это время для подведения итогов и осмысления пройденного пути, подчеркнул президент.

Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами. Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий, вся работа будет выстроена максимально прагматично, я бы сказал, экономно. Мы продолжим реализацию объемного комплекса системных мер в экономике, социальной сфере, экологии. Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям всех слоев населения, особенно молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями. Мы твердо намерены продолжить процесс политической модернизации страны", - уточнил Токаев.

Глава государства сообщил, что сейчас готовится новый пакет реформ, о котором будет объявлено в начале следующего года.

Это придаст новый импульс демократическим преобразованиям в нашей стране, направленным на построение "слышащего государства", продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей. Важным событием для нашей страны в предстоящем году будут выборы в мажилис и маслихаты всех уровней. Уверен, они станут демонстрацией высокой гражданской активности и политической зрелости нашего общества. Выборная кампания еще раз убедительно докажет институциональную устойчивость казахстанской государственности. Возводя с каждым годом все новые этажи величественного здания Независимости, мы последовательно строим будущее нашей страны и нашей нации. Мы открываем для подрастающих поколений все более широкие и захватывающие горизонты развития. Уверен, они смогут поднять наше знамя Независимости еще выше, покоряя новые вершины на пути созидания и прогресса", - заключил Токаев.

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