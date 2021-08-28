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Токаев обратился к жителям Жамбылской области

27.08.2021 5374
Токаев обратился к жителям Жамбылской области
ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Спасатели, военнослужащие, врачи и все задействованные люди активно работают. К сожалению, количество пострадавших растет. Но ситуация под контролем. Просьба к жителям Тараза и сел сохранять спокойствие и осторожность", - написал глава государства в Twitter.

 
Как сообщалось ранее, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов. 
 
С 19.15 началась эвакуация жильцов близлежащих 16 домов военного городка. Затем организована эвакуация жителей 3-х населенных пунктов, расположенных на удалении 3 км от места происшествия. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области. 
 
Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается. При этом ряд инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количество пламени и шумовой эффект", - уточнили в Минобороны.
 

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