ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Спасатели, военнослужащие, врачи и все задействованные люди активно работают. К сожалению, количество пострадавших растет. Но ситуация под контролем. Просьба к жителям Тараза и сел сохранять спокойствие и осторожность", - написал глава государства в Twitter .

С 19.15 началась эвакуация жильцов близлежащих 16 домов военного городка. Затем организована эвакуация жителей 3-х населенных пунктов, расположенных на удалении 3 км от места происшествия. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области.

Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается. При этом ряд инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количество пламени и шумовой эффект", - уточнили в Минобороны.

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