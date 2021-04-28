Токаев обсудил с членами Нацсовета общественного доверия вопросы укрепления межэтнического согласия

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Президент обсудил ряд актуальных вопросов с членами Национального совета общественного доверия политологом Маратом Шибутовым и главным редактором газеты "Казак адебиеті", писателем Дауреном Куатом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи с главой государства Марат Шибутов поделился своим видением перспектив территориального развития страны. Политолог высказал ряд предложений по активизации работы информационно-аналитических центров и общественных советов.

Предметом обсуждения стала также совместная работа государства и общества по укреплению межэтнического и общественного согласия", - отметили в пресс-службе Акорды.

Даурен Куат проинформировал президента об основных направлениях деятельности газеты "Казак адебиеті" и в целом о развитии средств массовой информации Казахстана. Он озвучил ряд идей, касающихся поддержки литературы на государственном языке и издательского дела, а также развития детской литературы.

Кроме того, в рамках беседы была отмечена важность укрепления связей отечественных историков с их зарубежными коллегами.

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