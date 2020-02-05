Токаев обсудил с Маминым влияние на Казахстан мировой конъюнктуры вследствие распространения коронавируса

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.



"В ходе встречи рассмотрены вопросы текущего состояния казахстанской экономики и перспективы ее развития в контексте складывающейся конъюнктуры на мировых рынках вследствие распространения коронавируса", - сообщила пресс-служба Акорды.



Отмечается, что президент Казахстана поручил правительству принять оперативные меры по обеспечению устойчивого роста национальной экономики, реализации намеченных планов структурных реформ, удовлетворению нужд и потребностей граждан страны.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства