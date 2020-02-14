Токаев обсудил с общественным деятелем Адилем Ахметовым переход на латиницу

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял общественного деятеля Адиля Ахметова, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы перехода алфавита казахского языка на латинскую графику. По мнению Адиля Ахметова, необходимо тщательно, без спешки изучить поступающие предложения, при их анализе опираясь на научный подход", - сообщила пресс-служба Акорды.

Также на встрече были рассмотрены и другие актуальные вопросы общественной жизни страны.

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