Токаев обсудил с премьером Кыргызстана вопросы сотрудничества двух стран

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики, премьер-министром Садыра Жапарова, передает Kazakhstan Today.

В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки и дальнейшие шаги сотрудничества между государствами на ближайшую перспективу", - информирует пресс-служба президента Кыргызстана.

Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказываемую Кыргызской Республике гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Премьер-министр заверил, что Кыргызстан решительно настроен на дальнейшее укрепление политического сотрудничества, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Казахстаном.

В завершении беседы Садыр Жапаров еще раз заверил, что Кыргызстан и Казахстан являются близкими по духу соседями, верными друзьями, стратегическими партнерами и союзниками.

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