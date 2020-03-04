Токаев обсудил с президентом ЕБРР влияние коронавирусной инфекции на мировую экономику

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти, передает Kazakhstan Today.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР, в том числе ход реализации ряда совместных инвестиционных проектов. Они также обменялись мнениями о развитии мировой экономики в контексте негативного влияния эпидемии коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Акорды.

Сума Чакрабарти, поздравив Касым-Жомарта Токаева с годовщиной вступления на пост президента Казахстана, высоко оценил проделанную за этот период работу по осуществлению политических и экономических реформ в стране, особо выделив реализацию концепции "слышащего государства".

По мнению нашей команды из головного офиса в Лондоне и представительства в Казахстане, ваш огромный международный опыт и знания вносят значительный вклад в развитие страны. За этим очень приятно наблюдать. Мы поддерживаем ваши усилия и благодарим за то, что вы проделали в течение первого года на посту президента", - сказал руководитель ЕБРР.

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