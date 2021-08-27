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Токаев одобрил проект договора Казахстана с Перу о выдаче

24.08.2021 9424
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил одобрить проект договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о выдаче, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановляю одобрить прилагаемый проект договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о выдаче. Уполномочить генерального прокурора Республики Казахстан Нурдаулетова Гизата Дауренбековича подписать от имени Республики Казахстан Договор между Республикой Казахстан и Республикой Перу о выдаче, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера", -говорится в указе президента.

 
Согласно проекту договора, стороны обязуются взаимно выдавать любое лицо, находящееся на их территории, которое разыскивается в целях осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.
 
С полным текстом проекта договора можно ознакомиться здесь.
 

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