Токаев освободил Елемесова от должности посла РК в Мексике и других странах по совместительству

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Андриана Елемесова от должности посла РК в Мексике и других странах по совместительству, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

Указом главы государства Елемесов Андриан Копмагамбетович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Доминиканской Республике, Ямайке, Республике Панама, Республике Коста-Рика по совместительству, говорится в сообщении.

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