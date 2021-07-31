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Токаев освободил от должности начальника Службы госохраны

30.07.2021 10477
Токаев освободил от должности начальника Службы госохраны
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - Указом главы государства Калмуханбет Касымов освобожден от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информация об этом опубликована на сайте Акорды. 
 
Дополнено: Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, Касымов уволен с должности, согласно заявлению об отставке и уходе с государственной службы.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Касымову за его многолетнюю деятельность в правоохранительных органах и в качестве главы Службы государственной охраны", - отметил Уали.

 
Обязанности начальника Службы временно возложены на Ермека Сагимбаева.
 
Калмуханбет Касымов родился 8 мая 1957 года в Алматинской области.
 
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
 
· Казахский государственный университет имени Кирова (1979)
 
Юрист
 
Трудовой стаж:
 
· следователь, старший следователь, начальник следственного отделения, заместитель начальника Илийского РОВД (1979-1988);
 
· заместитель начальника отдела ООП управления внутренних дел Алма-Атинского облисполкома (1988-1989);
 
· начальник Капчагайского ГОВД (1989-1992);
 
· начальник управления криминальной милиции, первый заместитель начальника управления внутренних дел Алматинской области (1992-1997);
 
· начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (03.1997-07.1997);
 
· начальник ГУВД Алматы (07.1997-12.2003);
 
· начальник ГУВД Алматинской области (12.2003-06.2005);
 
· вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (06.2005-09.2009);
 
· начальник департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (09.09.2009-03.2011);
 
· министр внутренних дел Республики Казахстан (с 12.04.2011; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015, переназначен - с 13.09.2016-02.2019);
 
· помощник президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (12.02.2019-01.2020);
 
· начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 16.01.2020).
 

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