Токаев освободил от должности начальника Службы госохраны

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - Указом главы государства Калмуханбет Касымов освобожден от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация об этом опубликована на сайте Акорды.

Дополнено: Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, Касымов уволен с должности, согласно заявлению об отставке и уходе с государственной службы.





Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Касымову за его многолетнюю деятельность в правоохранительных органах и в качестве главы Службы государственной охраны", - отметил Уали.

Обязанности начальника Службы временно возложены на Ермека Сагимбаева.

Калмуханбет Касымов родился 8 мая 1957 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени Кирова (1979)

Юрист

Трудовой стаж:

· следователь, старший следователь, начальник следственного отделения, заместитель начальника Илийского РОВД (1979-1988);

· заместитель начальника отдела ООП управления внутренних дел Алма-Атинского облисполкома (1988-1989);

· начальник Капчагайского ГОВД (1989-1992);

· начальник управления криминальной милиции, первый заместитель начальника управления внутренних дел Алматинской области (1992-1997);

· начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (03.1997-07.1997);

· начальник ГУВД Алматы (07.1997-12.2003);

· начальник ГУВД Алматинской области (12.2003-06.2005);

· вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (06.2005-09.2009);

· начальник департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (09.09.2009-03.2011);

· министр внутренних дел Республики Казахстан (с 12.04.2011; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015, переназначен - с 13.09.2016-02.2019);

· помощник президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (12.02.2019-01.2020);

· начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 16.01.2020).

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