Токаев открыл V Республиканский военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"

Караганда. 19 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами принял участие в открытии V Республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", который стартовал в учебном центре "Спасск" в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав участников военно-патриотического сбора, подчеркнул особую значимость проводимого мероприятия, объединившего ответственных, патриотичных и смелых молодых людей.

Мы возлагаем большие надежды на молодежь нашей независимой страны! Военно-патриотический сбор "Айбын", ставший доброй традицией, является уникальной площадкой для молодежи, призванной защищать Родину", - сказал глава государства.

Отмечая большое внимание государства к поддержке молодежи и созданию условий для реализации ее потенциала, президент Казахстана подчеркнул, что молодежь является символом прогресса, воплощением надежд на лучшее будущее. Поэтому, по словам Касым-Жомарта Токаева, Елбасы неслучайно объявил 2019 год Годом молодежи.

"Молодежь принимает активное участие в жизни страны, способствует развитию гражданского общества и успешной модернизации страны. Огромное значение у нас придается формированию и воспитанию патриотизма среди молодых казахстанцев. В этих целях было создано Республиканское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз". Его филиалы сформированы и работают во всех регионах. Количество военно-патриотических клубов и классов " Жас сарбаз " достигло 6 тысяч с охватом более 174 тысяч детей", - сказал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами.

Глава государства призвал молодежь всегда ориентироваться на общие, объединяющие всех казахстанцев, ценности: созидательный труд, мир и согласие, единство народа, гордость за Родину, сопричастность к ее великой судьбе.

Я вижу, что растет и мужает новое поколение патриотов. Вы воспитаны на идеалах современного Казахстана. Своим трудом, тягой к знаниям и конкретными делами вы славите нашу Родину - Мангілік ел. Я убежден, что вы с честью будете следовать ценностям Независимости, продолжите и с гордостью пронесете эстафету успехов нашей страны", - подчеркнул президент Казахстана.

Обращаясь к молодежи, глава государства также рассказал о качествах, необходимых в жизни каждого человека. По мнению Касым-Жомарта Токаева, это прежде всего порядочность, знания, профессионализм и преданность Родине.

У вас большой потенциал сил, энергии, творчества. Направляйте все это на осуществление главной цели вашей жизни. Помните, что страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из достижений каждого будут складываться достижения всей страны. Я искренне хочу, чтобы у вас все получилось - все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете", - сказал президент Казахстана.

В завершение своего выступления Верховный главнокомандующий Вооруженными силами объявил республиканский военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" открытым и пожелал его участникам отличной учебы, крепкого здоровья и успехов.

После церемонии поднятия флага "Айбын", принесения торжественной клятвы о проведении честных соревнований и концертной программы Касым-Жомарт Токаев принял участие в закладке "капсулы времени" с посланием к участникам движения "Жас сарбаз" 2050 года.

Главе государства также были продемонстрированы боевые возможности вооружений и военной техники сухопутных войск и сил воздушной обороны. Президент ознакомился с полевым лагерем, где осмотрел условия проживания участников сборов и побеседовал с воспитанниками военно-патриотических клубов.

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