Токаев отметил необходимость повышения качества контента казахоязычных СМИ

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия Рахимом Ошакбаевым и Канатом Сахарияновым, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы с генеральным директором телеканала Atameken Business Канатом Сахарияновым рассмотрены вопросы укрепления конкурентоспособности казахстанских средств массовой информации, а также развития законодательства, регулирующего сферу информационной политики.

Подчеркнув, что государство продолжит оказывать поддержку отечественным массмедиа, президент отметил необходимость повышения качества контента и усиления конкурентоспособности казахоязычных СМИ", -рассказали в пресс-службе Акорды.

В свою очередь, директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев рассказал президенту о деятельности возглавляемого им центра, а также поделился предложениями по развитию отечественных "мозговых центров".

Кроме того, вниманию главы государства были представлены предложения, направленные на совершенствование подходов к привлечению инвестиций на основе сотрудничества с глобальными компаниями, а также денежно-кредитной политики.

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