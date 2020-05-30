Токаев ознакомился с ходом весенних полевых работ в Акмолинской области

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Кокшетау. 29 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел сельскохозяйственные угодья ТОО "Ен-Дала" в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о техническом оснащении предприятия и использовании адаптивных технологий земледелия для повышения урожайности, а также применения элитных семян научно-производственного центра зернового хозяйства имени А. Бараева", - сообщает пресс-служба Акорды.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров доложил главе государства о ходе весенних полевых работ в стране и исполнении поручений по выделению финансовых средств для поддержки отечественных аграриев.

Президент Казахстана отметил, что со стороны государства уделяется особое внимание развитию аграрного сектора, а также подчеркнул важность эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с производством керамического камня и блоков ТОО "Astana Ceramic".

Президента проинформировали об оказанных мерах государственной поддержки проекту, а также показали технологическую линию производства строительных материалов.

Глава государства отметил важность качественного строительства и ремонта всех инфраструктурных проектов и объектов социального назначения.

Аким региона Ермек Маржикпаев доложил о развитии строительной индустрии и ходе реализации Дорожной карты занятости в регионе, а также проинформировал о состоянии агропромышленного комплекса области, планах по развитию растениеводства и животноводства, а также о работе по обеспечению продовольствием жителей столицы.

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